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Posted 5 ноября, 10:21

Published 5 ноября, 10:21

Modified 5 ноября, 10:30

Updated 5 ноября, 10:30

В Тюмени расширили несколько платных парковок в центре

В Тюмени расширили несколько платных парковок в центре

5 ноября 2024, 10:21
Фото: 1MI.
Тюменские власти анонсировали расширение нескольких платных парковок в городе. Всего появилось еще 561 парковочное место.

Как рассказали в Тюменской администрации, появились парковки на улицах Челюскинцев и Тургенева и Республики. Также новое место появилось у железнодорожного вокзала и на участке улиц Советская, Немцова и Елецкая.

Отмечу, что ранее эти участки были бесплатными, теперь же водителей о необходимости платить придупреждает Тюменьгоравтотранс. На месте они раздают или оставляют на лобовом стекле автомобиля информационные листовки о режиме работы, способах оплаты и контактных данных оператора.

Первую неделю водители, нарушившие правила и не заплатившие за парковку, вместо штрафа получат лишь предупреждение.

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Ранее сообщалось о том, что парковки в центре Тюмени перейдут на новый режим работы.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Парковки#Парковка#Платные парковки
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