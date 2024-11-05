В Тюмени расширили несколько платных парковок в центре

Отмечу, что ранее эти участки были бесплатными, теперь же водителей о необходимости платить придупреждает Тюменьгоравтотранс. На месте они раздают или оставляют на лобовом стекле автомобиля информационные листовки о режиме работы, способах оплаты и контактных данных оператора.