В Тюмени расширили несколько платных парковок в центре

Posted 5 ноября, 10:21
Published 5 ноября, 10:21
Modified 5 ноября, 10:30
Updated 5 ноября, 10:30
Как рассказали в Тюменской администрации, появились парковки на улицах Челюскинцев и Тургенева и Республики. Также новое место появилось у железнодорожного вокзала и на участке улиц Советская, Немцова и Елецкая.
Отмечу, что ранее эти участки были бесплатными, теперь же водителей о необходимости платить придупреждает Тюменьгоравтотранс. На месте они раздают или оставляют на лобовом стекле автомобиля информационные листовки о режиме работы, способах оплаты и контактных данных оператора.
Первую неделю водители, нарушившие правила и не заплатившие за парковку, вместо штрафа получат лишь предупреждение.