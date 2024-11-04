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Posted 4 ноября, 13:50

Published 4 ноября, 13:50

Modified 4 ноября, 16:17

Updated 4 ноября, 16:17

Синоптик Винштейн озвучил погоду на первую неделю ноября в Тюмени

Тюмень занесет снегом: синоптики дали прогноз на первую неделю ноября

4 ноября 2024, 13:50
Фото: 1MI.

Синоптик Винштейн озвучил погоду на первую неделю ноября в Тюмени

Сюжет
Снег
Предстоящая рабочая неделя будет в Тюмени богата на снегопады. По прогнозам метеоролога и автора проекта «Погода 72» Ильи Винштейна, на этой неделе в областной столице выпадет треть месячной нормы осадков.

Самыми снежными днями станут среда и четверг, 6 и 7 ноября, а также воскресенье, 10 ноября. Они же будут самыми ветреными — скорость ветра будет достигать 13-15 м/с. Относительно «сухими» днями будут вторник, 5 ноября, и пятница, 8 ноября.

Фото: Погода 72 — погода в Тюмени

В ближайшие сутки в Тюмени сохранится околонулевая температура воздуха. Похолодание начнется с ночи вторника — температура воздуха опустится до -5. В среду и четверг ожидается до -4…-7.В пятницу, 8 ноября, столбики термометров в ночные часы опустятся до -8…-10, днем не поднимутся выше -4.

Фото: gismeteo.ru

В субботу в областную столицу придет потепление — максимальная температура воздуха составит -1…-6. В воскресенье, 10 ноября, столбики термометров поднимутся до +2.

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