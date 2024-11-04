Тюмень занесет снегом: синоптики дали прогноз на первую неделю ноября

Самыми снежными днями станут среда и четверг, 6 и 7 ноября, а также воскресенье, 10 ноября. Они же будут самыми ветреными — скорость ветра будет достигать 13-15 м/с. Относительно «сухими» днями будут вторник, 5 ноября, и пятница, 8 ноября.