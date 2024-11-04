Тюмень занесет снегом: синоптики дали прогноз на первую неделю ноября

Posted 4 ноября, 13:50
Published 4 ноября, 13:50
Modified 4 ноября, 16:17
Updated 4 ноября, 16:17
Самыми снежными днями станут среда и четверг, 6 и 7 ноября, а также воскресенье, 10 ноября. Они же будут самыми ветреными — скорость ветра будет достигать 13-15 м/с. Относительно «сухими» днями будут вторник, 5 ноября, и пятница, 8 ноября.
В ближайшие сутки в Тюмени сохранится околонулевая температура воздуха. Похолодание начнется с ночи вторника — температура воздуха опустится до -5. В среду и четверг ожидается до -4…-7.В пятницу, 8 ноября, столбики термометров в ночные часы опустятся до -8…-10, днем не поднимутся выше -4.
В субботу в областную столицу придет потепление — максимальная температура воздуха составит -1…-6. В воскресенье, 10 ноября, столбики термометров поднимутся до +2.