Полпред президента в УрФО Артем Жога впервые побывал на Ямале с рабочей поездкой

В региональном отделении фонда «Защитники Отечества» состоялась встреча с участниками СВО и их родными. Говорили о том, как Ямал поддерживает бойцов: сейчас в округе предусмотрено порядка 60 мер поддержки. Многие из них касаются детей военнослужащих. В их число входят: компенсация стоимости обучения в вузах и колледжах, бесплатный проезд в общественном транспорте, сертификат номиналом 15 тысяч рублей на подготовку к школе, бесплатное посещение кружков и секций, компенсация родительской платы за детский сад и другие.