Полпред президента в УрФО Артем Жога впервые побывал на Ямале с рабочей поездкой

Posted 3 ноября, 09:14
Published 3 ноября, 09:14
Modified 3 ноября, 09:16
Updated 3 ноября, 09:16
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога впервые посетил Ямал с рабочей поездкой. Его визит в Салехард начался с открытия нового центра социального обслуживания «Доверие», где будут оказывать помощь взрослым и детям с инвалидностью, нарушениями работы опорно-двигательного аппарата, а также участникам СВО.
Центр располагается в трехэтажном здании общей площадью 11 тысяч квадратных метров и сможет одновременно принять до ста человек. В «Доверии» помощь получат семьи, которые попали в трудную жизненную ситуацию, взрослые и дети с особенностями здоровья, пожилые ямальцы, а также участники специальной военной операции. В центре работают 10 отделений различного профиля, включая реабилитационное отделение для участников СВО, которое предоставляет комплексную социально-реабилитационную помощь, а также кризисное отделение для женщин с детьми.
Вместе с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым полпред осмотрел строящийся микрорайон Обдорский, возложил цветы к памятнику в Парке Победы, побывал в новом Кафедральном Соборе Преображения Господня.
В региональном отделении фонда «Защитники Отечества» состоялась встреча с участниками СВО и их родными. Говорили о том, как Ямал поддерживает бойцов: сейчас в округе предусмотрено порядка 60 мер поддержки. Многие из них касаются детей военнослужащих. В их число входят: компенсация стоимости обучения в вузах и колледжах, бесплатный проезд в общественном транспорте, сертификат номиналом 15 тысяч рублей на подготовку к школе, бесплатное посещение кружков и секций, компенсация родительской платы за детский сад и другие.
Как отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, меры поддержки, принятые в этом году, будут действовать и в дальнейшем, а некоторые — останутся навсегда. На многие решения подтолкнул Год семьи, новые меры зарекомендовали себя среди ямальских семей. По его словам, важно, чтобы родители чувствовали уверенность в завтрашнем дне, а ее создает именно государство.
Север считается суровым краем, но те улыбки, которые я видел сегодня на лицах жителей, говорят об обратном. Что это замечательный и гостеприимный край. Этот подход отражается во всем. По-настоящему впечатлен масштабом Парка Победы — есть упоминания всех войн и конфликтов: Великая Отечественная война, Афганистан, СВО. Памятник героям СВО сделан качественно и с вниманием к деталям — можно определить даже модель пулемета. Этот подход — с качеством и с душой — очень радует и впечатляет. Понимаю, что все те годы, которые мы защищали Донбасс до начала СВО, мы делали правильно. И если история повернется и мне придется сделать еще раз выбор, я сделаю так же, — поделился впечатлениями полпред президента в УрФО Артем Жога.