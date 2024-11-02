Зажимали выплаты. В Тюмени два работодателя пойдут под суд за невыплату зарплат

Как рассказали в Следкоме, оба предпринимателя перестали платить сотрудникам еще с конца 2023 года. Сумма долгов составила по 700 тысяч и два с половиной миллиона соответственно. При этом установлено, что подозреваемые имели реальную финансовую возможность для погашения образовавшихся задолженностей.