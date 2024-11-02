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Posted 2 ноября, 09:53

Published 2 ноября, 09:53

Modified 2 ноября, 10:17

Updated 2 ноября, 10:17

В Тюмени два работодателя пойдут под суд за невыплату зарплат

Зажимали выплаты. В Тюмени два работодателя пойдут под суд за невыплату зарплат

2 ноября 2024, 09:53
Фото: 1MI.

В Тюмени два работодателя пойдут под суд за невыплату зарплат

Сюжет
Зарплата
Следственный Комитет возбудил уголовные дела в отношении двух предпринимателей, они не выплачивали своим сотрудникам зарплату в течение двух месяцев без объективных причин.

Как рассказали в Следкоме, оба предпринимателя перестали платить сотрудникам еще с конца 2023 года. Сумма долгов составила по 700 тысяч и два с половиной миллиона соответственно. При этом установлено, что подозреваемые имели реальную финансовую возможность для погашения образовавшихся задолженностей.

Сейчас следователи намерены принудить руководителей выплатить своим сотрудникам, а также устанавливают личности тех, кто деньги не получал. Руководители же могут пойти под суд.

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Ранее сообщалось о том, что OZON зовет тюменцев на работу на зарплату от 132 тысяч рублей.

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