Зажимали выплаты. В Тюмени два работодателя пойдут под суд за невыплату зарплат

Posted 2 ноября, 09:53
Published 2 ноября, 09:53
Modified 2 ноября, 10:17
Updated 2 ноября, 10:17
Как рассказали в Следкоме, оба предпринимателя перестали платить сотрудникам еще с конца 2023 года. Сумма долгов составила по 700 тысяч и два с половиной миллиона соответственно. При этом установлено, что подозреваемые имели реальную финансовую возможность для погашения образовавшихся задолженностей.
Сейчас следователи намерены принудить руководителей выплатить своим сотрудникам, а также устанавливают личности тех, кто деньги не получал. Руководители же могут пойти под суд.