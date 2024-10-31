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Posted 31 октября, 11:50

Published 31 октября, 11:50

Modified 31 октября, 12:03

Updated 31 октября, 12:03

В Тюмени шестилетняя девочка ходила ночь одна по улице

В Тюмени шестилетняя девочка ходила ночь одна по улице. Она боялась идти домой

31 октября 2024, 11:50
Фото: Изображение Midjourney.

В Тюмени шестилетняя девочка ходила ночь одна по улице

Сюжет
Дети
В Тюмени обратили внимание на вопиющий случай. Местные жители заметили 6-летнюю девочку, которая ходила одна по улице ранним утром. Оказывается, она боялась возвращаться домой.

О ситуации стало известно из одного из чатов Русской общины. Оказалось, ребенка отправили за хлебом примерно в 5 утра, дав денег. Однако по дороге у девочки все отобрали и она боялась идти домой без хлеба, решив просить деньги у прохожих.

Местные жители отвели ребенка в полицию, правоохранители нашли ребенка и передали родителям. Будут ли проводиться в их отношении проверки — неизвестно, с учетом того, что ребенка отправили одного в 5 утра, когда как магазины в это время просто не работают.

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