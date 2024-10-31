В Тюмени шестилетняя девочка ходила ночь одна по улице. Она боялась идти домой

Posted 31 октября, 11:50
Published 31 октября, 11:50
Modified 31 октября, 12:03
Updated 31 октября, 12:03
О ситуации стало известно из одного из чатов Русской общины. Оказалось, ребенка отправили за хлебом примерно в 5 утра, дав денег. Однако по дороге у девочки все отобрали и она боялась идти домой без хлеба, решив просить деньги у прохожих.
Местные жители отвели ребенка в полицию, правоохранители нашли ребенка и передали родителям. Будут ли проводиться в их отношении проверки — неизвестно, с учетом того, что ребенка отправили одного в 5 утра, когда как магазины в это время просто не работают.