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Posted 29 октября, 01:10

Published 29 октября, 01:10

Modified 29 октября, 01:10

Updated 29 октября, 01:10

Зрители узнали итоги финала 8 сезона шоу «Ты супер!», где участвовала тюменка

Финал шоу «Ты супер!». Кто победил и как выступила тюменская обездоленная девочка?

29 октября 2024, 01:10
Фото: скриншот видеозаписи НТВ «Только с тобой» — Юлия Сысолятина, 17 лет, Тюменская обл. «Ты супер!» 8 сезон. Финал.

Зрители узнали итоги финала 8 сезона шоу «Ты супер!», где участвовала тюменка

Сюжет
Дети
Это событие завершилось, и дети разъезжаются по домам. Они успели подружиться, укрепиться в вере в себя и разделить друг с другом свои проблемы и мечты.

На НТВ уже в восьмой раз прошел международный вокальный конкурс «Ты супер!» для талантливых детей, оказавшихся в сложной ситуации без поддержки родителей. Что будет дальше после этого яркого и значимого события в их жизни, пока неизвестно.

Участники вместе с ведущими, жюри, зрителями и поклонниками проекта отпраздновали выпускной, в котором участвовали 13 талантливых музыкантов. Перед началом Игорь Крутой, Ани Лорак, Люся Чеботина и Алексей Воробьёв пожелали финалистам успехов в будущем.

Как и в предыдущие разы, в финале кнопки никто не нажимал, а судьи в конце объявили призеров и победителей сезона.

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Победителем стала 14-летняя Полина Ласточкина из Новороссийска, исполнившая хит Sia. Члены жюри выразили свои эмоции по поводу её выступления.

«Потрясающе! Ты справилась, молодец! Очень непростая песня, на английском языке. Сейчас нужно просто улыбнуться и получать комплименты», — обратилась к ней Ани Лорак.

Игорь Крутой отметил, что Ласточкина выступила ярко и профессионально:

«Горжусь, что ты являешься участницей нашего проекта».

Только Алексей Воробьев сделал замечание исполнительнице.

«Полина, я буду ругаться. Ты выступаешь невероятно, с этим не поспоришь. Молодец! Но ты открыла глаза на сцене всего 12 или 13 раз», — сказал он, призывав девочку не «закрываться от зрителей».

Люся Чеботина также поддержала Полину:

«Я знаю, для чего ты закрываешь глаза — это позволяет тебе лучше чувствовать музыку и слушать себя саму. Считаю, что нельзя просить тебя открывать глаза, потому что это твоя „подушка безопасности“. Мы находимся на вокальном конкурсе, а ты потрясающе поешь», — отметила поп-звезда.
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У Ласточкиной сложная судьба. После её рождения родители развелись, и отец уехал в Сибирь, лишь изредка перечисляя деньги. У мамы новая семья и ребенок, поэтому она редко видится с Полиной, которая живет с бабушкой и дедушкой.

Девочка начала заниматься вокалом с семи лет и сейчас учится в Академии Игоря Крутого. Как победитель шоу, она получила домашнюю музыкальную студию, ноутбук и приз в размере одного миллиона рублей.

Второе место заняла София Докукина из Нижнего Новгорода.

«Хочу назвать имя девочки, которой всего 12 лет. Она даже младше моей дочери, но уже маленький мастер вокала, такая трудяжка, умница», — отметила Ани Лорак.

Третье место досталось Тихону Гунько из Хабаровского края.

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Важно отметить и выступление уроженки Тюменской области 17-летней Юлии. В полуфинале, несмотря на простуду, она смогла пройти в финал и великолепно исполнить песню A'Studio «Только с тобой».

Детство 17-летней Юлии из сибирской глубинки трудно назвать счастливым. Она и её сестры многое пережили в раннем возрасте. Однако любовь и забота приёмной мамы, которая является их биологической тётей, помогли забыть невзгоды и вырасти здоровыми и счастливыми. Талант Юлии является тому подтверждением!

Алексей Воробьев назвал «шикарным и восхитительным» выступление девочки.

«Ты выглядишь на сцене, как мечта», — заявил он.

Люся Чеботина и Игорь Крутой так же по достоинству оценили выступление Юлии.

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Однако не менее впечатляющим был её откровенный рассказ о трудном детстве: отец погиб, находясь в тюрьме, а пьющую мать лишили родительских прав.

«Я ее ненавижу. Она издевалась над нами, выкидывала мою сестру в сугроб зимой» — пожаловалась в ходе эфира Юлия.

Она также рассказала, что родилась с атрофированной правой стороной, а мать «швыряла» ее по всем стенкам на ходулях. Врачи сказали, что девочка не сможет ходить, но новая мама, с которой она сейчас живет, поставила Юлю на ноги.

Опекунами девочки стали брат её отца и его жена. Они поддерживают все её увлечения: помимо пения, Юля занимается футболом. Однако она планирует связать своё будущее с искусством и поступить в колледж на отделение вокала. Среди её кумиров — несравненная Полина Гагарина.

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Ранее мы писали, что тюменка Наталья Александрова вышла в полуфинал шоу «Ну-ка, все вместе». Девушка настолько впечатлила членов жюри исполнением композиции Forever Young исполнителей Zivert и LYRIQ, что набрала 97 баллов из 100 возможных

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#Иван Солдатов#Общество#Дети#Новости тюмени#Музыка#Шоу
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