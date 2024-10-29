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Posted 29 октября, 10:49

Published 29 октября, 10:49

Modified 29 октября, 10:54

Updated 29 октября, 10:54

Мошенники начали обманывать тюменцев с помощью нейросетей

Новые уловки. Мошенники начали обманывать тюменцев с помощью нейросетей

29 октября 2024, 10:49
Фото: 1MI.

Мошенники начали обманывать тюменцев с помощью нейросетей

Аферисты, охотящиеся за кошельками и личными данными тюменцев, начали применять новые технологии в своих махинациях. В частности, это нейросети, программы для искусственной записи голоса и дипфейки.

Как рассказали порталу URA.RU один из потерпевших, у его знакомого украли телеграм аккаунт, на котором он так же хранил свои голосовые сообщения. Аферисты в свою очередь решили воспользоваться этим, и загнали голос в нейросеть, чтобы скопировать его.

После этого у них появилась возможность записывать голосовые практически всем близким и знакомым, прося деньги, а в качестве доказательства присылать голосовые сообщения.

Добавлю, что потерпевший успел вернуть доступ к аккаунту назад и сообщил всем, что от его лица действуют аферисты.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени Участника СВО обвинили в мошенничестве. Он обворовывал пенсионерок.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Мошенники#Нейросеть
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