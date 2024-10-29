Новые уловки. Мошенники начали обманывать тюменцев с помощью нейросетей

Как рассказали порталу URA.RU один из потерпевших, у его знакомого украли телеграм аккаунт, на котором он так же хранил свои голосовые сообщения. Аферисты в свою очередь решили воспользоваться этим, и загнали голос в нейросеть, чтобы скопировать его.