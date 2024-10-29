Новые уловки. Мошенники начали обманывать тюменцев с помощью нейросетей

Posted 29 октября, 10:49
Published 29 октября, 10:49
Modified 29 октября, 10:54
Updated 29 октября, 10:54
Как рассказали порталу URA.RU один из потерпевших, у его знакомого украли телеграм аккаунт, на котором он так же хранил свои голосовые сообщения. Аферисты в свою очередь решили воспользоваться этим, и загнали голос в нейросеть, чтобы скопировать его.
После этого у них появилась возможность записывать голосовые практически всем близким и знакомым, прося деньги, а в качестве доказательства присылать голосовые сообщения.
Добавлю, что потерпевший успел вернуть доступ к аккаунту назад и сообщил всем, что от его лица действуют аферисты.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени Участника СВО обвинили в мошенничестве. Он обворовывал пенсионерок.