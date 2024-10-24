Скрыла, что не работает. Турагент мошенница обманула тюменцев на почти полмиллиона

Posted 24 октября, 11:39
Published 24 октября, 11:39
Modified 24 октября, 11:50
Updated 24 октября, 11:50
Как рассказали в УМВД по Тюменской области, ранее женщина занималась туроператорством, однако позже уволилась, при этом не уведомив никого о том, что больше не может оказывать услуги. Вместо этого задержанная начала вызванивать своих бывших клиентов, предлагая им оформить билеты и тур, хотя сделать это возможности уже не имела.
В общей сложности таким образом мошенница обманула несколько человек на общую сумму свыше 400 тысяч рублей. При этом полицейские полагают, что это не окончательное число и жертв может быть больше. Всех тех, кто имел дело с этой женщиной — просят обратиться в правоохранительные органы.