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Posted 24 октября, 11:39

Published 24 октября, 11:39

Modified 24 октября, 11:50

Updated 24 октября, 11:50

Турагент мошенница обманула тюменцев на почти полмиллиона

Скрыла, что не работает. Турагент мошенница обманула тюменцев на почти полмиллиона

24 октября 2024, 11:39
Фото: Изображение Midjourney

Турагент мошенница обманула тюменцев на почти полмиллиона

В Тюмени задержали бывшего туроператора, которая начала промышлять мошенническими схемами. Известно, что ранее женщина действительно работала туроператором.

Как рассказали в УМВД по Тюменской области, ранее женщина занималась туроператорством, однако позже уволилась, при этом не уведомив никого о том, что больше не может оказывать услуги. Вместо этого задержанная начала вызванивать своих бывших клиентов, предлагая им оформить билеты и тур, хотя сделать это возможности уже не имела.

В общей сложности таким образом мошенница обманула несколько человек на общую сумму свыше 400 тысяч рублей. При этом полицейские полагают, что это не окончательное число и жертв может быть больше. Всех тех, кто имел дело с этой женщиной — просят обратиться в правоохранительные органы.

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Ранее сообщалось о том, что Лже-врачи из ОКБ №1 берут на тюменцев кредиты.

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