Скрыла, что не работает. Турагент мошенница обманула тюменцев на почти полмиллиона

Как рассказали в УМВД по Тюменской области, ранее женщина занималась туроператорством, однако позже уволилась, при этом не уведомив никого о том, что больше не может оказывать услуги. Вместо этого задержанная начала вызванивать своих бывших клиентов, предлагая им оформить билеты и тур, хотя сделать это возможности уже не имела.