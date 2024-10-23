Может сесть. Тюменец специально распространял фейки о ВС РФ

Posted 23 октября, 12:09
Published 23 октября, 12:09
Modified 23 октября, 12:18
Updated 23 октября, 12:18
Как рассказали в пресс-службе комитета, тюменец намеренно размещал в своих соцсетях информацию, которая не соответствует действительности и порочит ВС РФ. Известно, что этим мужчина занимался в течение долгого времени.
Задержали подозреваемого сотрудники СУ СК и ФСБ. Из дома для поиска улик была изъята компьютерная техника, а также телефон.
Сейчас мужчина находится под следствием, в ближайшее время дело передадут в суд.