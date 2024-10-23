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Posted 23 октября, 12:09

Published 23 октября, 12:09

Modified 23 октября, 12:18

Updated 23 октября, 12:18

Тюменец специально распространял фейки о ВС РФ

Может сесть. Тюменец специально распространял фейки о ВС РФ

23 октября 2024, 12:09
Фото: 1MI

Тюменец специально распространял фейки о ВС РФ

Сюжет
Суд
Следственный комитет по Тюмени сообщили о завершении расследования в отношении 34-летнего тюменца. Его обвиняют в распространении информации, порочащей честь и достоинство вооруженных сил.

Как рассказали в пресс-службе комитета, тюменец намеренно размещал в своих соцсетях информацию, которая не соответствует действительности и порочит ВС РФ. Известно, что этим мужчина занимался в течение долгого времени.

Задержали подозреваемого сотрудники СУ СК и ФСБ. Из дома для поиска улик была изъята компьютерная техника, а также телефон.

Сейчас мужчина находится под следствием, в ближайшее время дело передадут в суд.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени мэрия решила судиться с антимонопольной службой.

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#Александр Смирнов#Суд#Армия#Фейк
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