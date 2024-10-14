Правда или фейк? В сети появились сообщения о пропаже молодой тюменки после вечеринки

В разных источниках появляется информация о молодой тюменке, которая якобы пригласила двоих молодых людей и подругу на вечеринку к себе домой. В сообщении указано, что мероприятие было организовано по случаю поступления в университет. После вечеринки девушка «перестала выходить на связь».