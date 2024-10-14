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Posted 14 октября, 14:11

Published 14 октября, 14:11

Modified 14 октября, 14:13

Updated 14 октября, 14:13

Правда или фейк? В сети появились сообщения о пропаже молодой тюменки после вечеринки

Правда или фейк? В сети появились сообщения о пропаже молодой тюменки после вечеринки

14 октября 2024, 14:11
Фото: Изображение Midjourney
В сети распространяются сообщения о якобы пропаже девушки из Тюмени после вечеринки, организованной по случаю поступления в университет. Правда ли это? Читайте в нашем материале.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В разных источниках появляется информация о молодой тюменке, которая якобы пригласила двоих молодых людей и подругу на вечеринку к себе домой. В сообщении указано, что мероприятие было организовано по случаю поступления в университет. После вечеринки девушка «перестала выходить на связь».

В конце поста говорится о том, что «родители забили тревогу после пропажи, и впали в ужас, увидев что произошло с девушкой». После этой строчки пользователей сети просят перейти по разным ссылкам, чтобы дочитать новость.

Эта новость является фейковой. В официальных источниках нет сведений о таком случае. К тому же, сообщение похоже на кликбейт (кликбейтные заголовки обычно содержат провокационные, захватывающие или недостаточно информативные сообщения, иногда — ложные).

Стоит быть осторожными: такие сообщения могут нести вредоносное программное обеспечение и использоваться с целью мошенничества.

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Ранее мы писали, что Виталий Бережной, осужденный к пожизненному лишению свободы за убийство Насти Муравьевой, подал заявление в Верховный суд на обжалование вынесенного ему приговора. Его защитник отмечает, что признательные показания Бережного вынудили дать под пытками.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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