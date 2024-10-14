Правда или фейк? В сети появились сообщения о пропаже молодой тюменки после вечеринки

Posted 14 октября, 14:11
Published 14 октября, 14:11
Modified 14 октября, 14:13
Updated 14 октября, 14:13
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В разных источниках появляется информация о молодой тюменке, которая якобы пригласила двоих молодых людей и подругу на вечеринку к себе домой. В сообщении указано, что мероприятие было организовано по случаю поступления в университет. После вечеринки девушка «перестала выходить на связь».
В конце поста говорится о том, что «родители забили тревогу после пропажи, и впали в ужас, увидев что произошло с девушкой». После этой строчки пользователей сети просят перейти по разным ссылкам, чтобы дочитать новость.
Эта новость является фейковой. В официальных источниках нет сведений о таком случае. К тому же, сообщение похоже на кликбейт (кликбейтные заголовки обычно содержат провокационные, захватывающие или недостаточно информативные сообщения, иногда — ложные).
Стоит быть осторожными: такие сообщения могут нести вредоносное программное обеспечение и использоваться с целью мошенничества.
Ранее мы писали, что Виталий Бережной, осужденный к пожизненному лишению свободы за убийство Насти Муравьевой, подал заявление в Верховный суд на обжалование вынесенного ему приговора. Его защитник отмечает, что признательные показания Бережного вынудили дать под пытками.