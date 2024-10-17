Тюменский рыбак выловил щуку-великана

Posted 17 октября, 16:30
Published 17 октября, 16:30
Modified 17 октября, 16:32
Updated 17 октября, 16:32
Пользователь Motia Kozichev рассказал о крупном улове и рыбалке, на которую он давно мечтал съездить:
«Наконец-то, давно мечтал съездить на такую рыбалку. Побил свой рекорд по щуке при помощи четырехдюймового черного релаксовского твистера».
При этом место и время рыбалки автор не называет, отмечая в комментариях, что вес щуки составил 5,6 кг.
Сопровождавший его Руслан Файзуллин отмечает, что этот улов — результат большого труда:
«Когда вода остывает, появляются забереги и кончается халява, надо применить больше усилий, что бы нормально половить».
В комментариях к записи звучат сугубо лестные отзывы:
«Красавчик», — пишет Витя Белый.
«Хароооооооош», — дополняет его Maxim Dreyling.
А вот на вопрос Сергея Бучельникова, где находятся места, в которых водится такая рыба, автор не захотел отвечать.