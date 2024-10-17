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Posted 17 октября, 16:30

Published 17 октября, 16:30

Modified 17 октября, 16:32

Updated 17 октября, 16:32

Тюменский рыбак выловил щуку-великана

Тюменский рыбак выловил щуку-великана

17 октября 2024, 16:30
Фото: пользователь «Вконтакте» Motia Kozichev
Тюменец выловил щуку весом более 5,5 кг, фотографию которой он разместил у себя в аккаунте и сообществе «Вконтакте» «РЫБАЛКА в Тюменской области».

Пользователь Motia Kozichev рассказал о крупном улове и рыбалке, на которую он давно мечтал съездить:

«Наконец-то, давно мечтал съездить на такую рыбалку. Побил свой рекорд по щуке при помощи четырехдюймового черного релаксовского твистера».

При этом место и время рыбалки автор не называет, отмечая в комментариях, что вес щуки составил 5,6 кг.

Сопровождавший его Руслан Файзуллин отмечает, что этот улов — результат большого труда:

«Когда вода остывает, появляются забереги и кончается халява, надо применить больше усилий, что бы нормально половить».
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В комментариях к записи звучат сугубо лестные отзывы:

«Красавчик», — пишет Витя Белый.
«Хароооооооош», — дополняет его Maxim Dreyling.

А вот на вопрос Сергея Бучельникова, где находятся места, в которых водится такая рыба, автор не захотел отвечать.

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Ранее мы писали, что тюменец в Казахстане выловил огромную и редкую рыбу.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Рыбаки#Улов
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