Активист через суд пытается прекратить застройку исторической части Тюмени

Местный урбанист Дмитрий Велижанин активно следил за процессом разработки новой улицы Дзержинского и даже пытался внести свой вклад. по его словам, мнение общественности было проигнорировано, а все обсуждения проводились лишь формально. Он напомнил, что во время публичных обсуждений и презентаций не было упоминания о большой стройке, а в итоговом варианте появились неожиданные девятиэтажные апартаменты.