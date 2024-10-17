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Posted 17 октября, 15:39

Published 17 октября, 15:39

Modified 17 октября, 15:41

Updated 17 октября, 15:41

Активист через суд пытается прекратить застройку исторической части Тюмени

Активист через суд пытается прекратить застройку исторической части Тюмени

17 октября 2024, 15:39
Фото: 1MI
Общественник из Тюмени Юрий Рябцев намерен добиться приостановки строительства многоэтажного дома на улице Дзержинского через суд.

По его мнению, разрешение на строительство, выданное городской администрацией в 2023 году, содержит ряд нарушений. Кроме того, строительство подземного паркинга может нанести вред историческим зданиям вокруг площадки.

В срок до 21 октября стороны обязаны предоставить в суд имеющиеся доказательства. Рассмотрение дела запланировано на 28 октября в Центральном районном суде. В качестве ответчиков указаны администрация города Тюмени и губернатор ХМАО Руслан Кухарук, который в прошлом был мэром города.

Идея возведения многоэтажного дома в историческом центре Тюмени вызвала резонанс среди местных жителей. Но чиновники заявили, что решение о строительстве жилых высоток было принято с учетом мнения горожан. Все необходимые изменения в проекте территории планировочного района № 6 «Центральный» якобы также были согласованы с жителями Тюмени, а общественные обсуждения начались еще в 2021 году.

«В период проведения общественных обсуждений предложения и замечания не поступили», — резюмировали представители администрации.
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Застройщик заявляет, что планирует улучшить окружающую территорию, а также возведет новый бульвар. Планируется продление улицы Дзержинского с ее присоединением к запланированному подземному переходу к набережной Туры.

Местный урбанист Дмитрий Велижанин активно следил за процессом разработки новой улицы Дзержинского и даже пытался внести свой вклад. по его словам, мнение общественности было проигнорировано, а все обсуждения проводились лишь формально. Он напомнил, что во время публичных обсуждений и презентаций не было упоминания о большой стройке, а в итоговом варианте появились неожиданные девятиэтажные апартаменты.

«Самая большая проблема исторического центра Тюмени заключается в том, что, начиная с советского времени, он хаотично перестраивается», — рассказал он в беседе с 72.RU.

Здешний тип застройки можно охарактеризовать как случайный и хаотичный. При таком подходе одно или несколько зданий сносятся, а на освободившемся участке строятся новые сооружения, которые не гармонируют с существующей архитектурой окружающих объектов.

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Раньше архитекторы обращали на это внимание и разрабатывали ограничения по высоте и выделяли охранную зону памятников. Они поддерживали идею разработки концепции развития центра и мастер-плана, но власти предпочли пойти по пути хаотичной точечной застройки.

На одном из таких участков, находящихся в границах улиц Дзержинского, Советской и Челюскинцев, расположены памятники архитектуры. Должны существовать ограничивающие зоны для сохранения их неприкосновенности, однако такие зоны не стали преградой для новых строительных проектов.

«Представители администрации города собственноручно сняли все существовавшие ограничения. Итог — в историческом центре среди памятников архитектуры вскоре появятся очередные несуразные высотки», — резюмировал Велижанин.
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Ранее мы писали о проблеме со стройками Тюмени. Кадровая ситуация в регионе уже представляется сложной.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Историческая реконструкция#Исторические памятники#Стройка
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