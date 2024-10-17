Активист через суд пытается прекратить застройку исторической части Тюмени

Posted 17 октября, 15:39
Published 17 октября, 15:39
Modified 17 октября, 15:41
Updated 17 октября, 15:41
По его мнению, разрешение на строительство, выданное городской администрацией в 2023 году, содержит ряд нарушений. Кроме того, строительство подземного паркинга может нанести вред историческим зданиям вокруг площадки.
В срок до 21 октября стороны обязаны предоставить в суд имеющиеся доказательства. Рассмотрение дела запланировано на 28 октября в Центральном районном суде. В качестве ответчиков указаны администрация города Тюмени и губернатор ХМАО Руслан Кухарук, который в прошлом был мэром города.
Идея возведения многоэтажного дома в историческом центре Тюмени вызвала резонанс среди местных жителей. Но чиновники заявили, что решение о строительстве жилых высоток было принято с учетом мнения горожан. Все необходимые изменения в проекте территории планировочного района № 6 «Центральный» якобы также были согласованы с жителями Тюмени, а общественные обсуждения начались еще в 2021 году.
«В период проведения общественных обсуждений предложения и замечания не поступили», — резюмировали представители администрации.
Застройщик заявляет, что планирует улучшить окружающую территорию, а также возведет новый бульвар. Планируется продление улицы Дзержинского с ее присоединением к запланированному подземному переходу к набережной Туры.
Местный урбанист Дмитрий Велижанин активно следил за процессом разработки новой улицы Дзержинского и даже пытался внести свой вклад. по его словам, мнение общественности было проигнорировано, а все обсуждения проводились лишь формально. Он напомнил, что во время публичных обсуждений и презентаций не было упоминания о большой стройке, а в итоговом варианте появились неожиданные девятиэтажные апартаменты.
«Самая большая проблема исторического центра Тюмени заключается в том, что, начиная с советского времени, он хаотично перестраивается», — рассказал он в беседе с 72.RU.
Здешний тип застройки можно охарактеризовать как случайный и хаотичный. При таком подходе одно или несколько зданий сносятся, а на освободившемся участке строятся новые сооружения, которые не гармонируют с существующей архитектурой окружающих объектов.
Раньше архитекторы обращали на это внимание и разрабатывали ограничения по высоте и выделяли охранную зону памятников. Они поддерживали идею разработки концепции развития центра и мастер-плана, но власти предпочли пойти по пути хаотичной точечной застройки.
На одном из таких участков, находящихся в границах улиц Дзержинского, Советской и Челюскинцев, расположены памятники архитектуры. Должны существовать ограничивающие зоны для сохранения их неприкосновенности, однако такие зоны не стали преградой для новых строительных проектов.
«Представители администрации города собственноручно сняли все существовавшие ограничения. Итог — в историческом центре среди памятников архитектуры вскоре появятся очередные несуразные высотки», — резюмировал Велижанин.
Ранее мы писали о проблеме со стройками Тюмени. Кадровая ситуация в регионе уже представляется сложной.