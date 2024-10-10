Перволед пришел на тюменские водоемы. Фото

Posted 10 октября, 14:33
Published 10 октября, 14:33
Modified 10 октября, 14:35
Updated 10 октября, 14:35
Подписчик ВК-паблика «РЫБАЛКА в Тюменской области» Роман Митропольский опубликовал видеозапись, на котором видно, как схватился лед.
«10 октября. Первый лед. Буду выходить, пытаться ловить. Утки крякают. На улице -6. Три-четыре дня, и можно будет пробовать ротана [ловить]», — говорит он.
Место и время автор не называет, но, судя по всему ролик снимали утром. При этом не все пользователи соглашаются с утверждение автора про «три-четыре дня».
«Месяц рыбалки еще, какой лёд? В начале ноября только сезон твердой воды начнется, если не раньше», — пишет Motia Kozichev.
Сергей Паньшин также не спешит и говорит, что в прошлом году только 29 октября на Толубаево начал ловить ротанов. И он же уточняет, что для того, чтобы лед встал «нужно градусов -10 в течение нескольких ночей».
Передвижение по тонкому льду имеет свои особенности: не следует делать резких шагов, нужно медленно и плавно передвигаться, не поднимая ног, в сторону безопасной зоны. Если вы слышите треск льда, вам нужно лечь на живот и ползком перебраться к безопасному месту.
Чтобы обеспечить безопасность на льду при зимней рыбалке, а также при движении по первому и последнему льду, рекомендуется заниматься рыбной ловлей в компании, а не в одиночку. Необходимо не удаляться друг от друга на большое расстояние, чтобы в случае необходимости можно было оказать помощь.
Не стоит брать с собой большое количество тяжелого груза, и тем более использовать транспортное средство для проезда по опасным участкам. Бурение большого количества лунок рядом также может быть опасным.
Не рекомендуется употреблять спиртные напитки во время зимней рыбалки на льду, так как это может снизить вашу оценку обстановки и координацию движений. Кроме того, рыбачить по последнему льду опасно возможным отрывом льдины. В случае, если льдина оторвалась, не следует прыгать на нее или с нее, так как это может привести к ее переворачиванию, и вы окажетесь в воде.
Если вы провалились под лед, важно сохранять спокойствие и не тратить силы напрасно. Примите горизонтальное положение в воде. Затем следует широко раскинуть руки и попытаться выползти на более крепкий лед. Нужно постараться постепенно закинуть ноги на лед и аккуратно отползти. Если первая попытка оказалась неудачной, рекомендуется снять обувь и повторить попытку.
После того, как вы выбрались из воды, следует направиться в ту сторону, откуда пришли, по уже проверенному безопасному пути. Если произошел провал на реке, важно попытаться выбраться на тот берег, куда течет река, чтобы избежать затягивания течением.
Нередко взрослые передают свою любовь к зимней рыбалке детям, и они с удовольствием принимают в этом участие. Если вы берете детей с собой на рыбалку, важно ознакомить их с правилами безопасности на льду и обучить основам оказания первой помощи.
Также следует помнить, что лед может быть очень скользким, что может привести к падениям подвижных детей, возможны ушибы и переломы. Взрослые способны более объективно оценить ситуацию, в то время как дети более подвержены обморожению пальцев рук и ног, ушей, щек и носа, поэтому важно следить за ними.
В случае, если человек пострадал от холода, важно защитить его от ветра, особенно если рядом нет автомобиля или теплого помещения. Если одежда промокла, ее следует обязательно снять и выжать. Обмороженные области необходимо растереть руками или сухой тканью, но не снегом.
Если вы далеко от дома, то разведите костер и согрейтесь. Если человек теряет сознание, то его следует растереть водкой (но не спиртом), пока кожа не покраснеет. Также важно напоить пострадавшего горячим чаем, но алкогольными напитками поить нельзя, это может навредить.
Для обеспечения безопасности на льду необходимо оборудование. Прежде всего, важно иметь при себе прочную веревку, которая может выдержать вес человека. Имеют смысл также «спасалки» и охотничьи или рыбацкие лыжи, которые могут существенно снизить давление на лед.
При сооружении домика для зимней рыбалки или рыбацкой палатки, важно учесть наличие проветриваемых окон, чтобы избежать отравления при использовании газовой или дровяной печи. При использовании обогрева следует учесть следующие моменты:
Свечи, используемые для обогрева, могут вызвать возгорание лески.
Длительное использование сухого горючего (особенно в непродуваемом домике или палатке) может привести к выделению большого количества вредных веществ, вдыхание которых вызывает отравление и даже потерю сознания, что нередко происходит во время ночевки.
При установке печи в домике или палатке, необходимо предусмотреть наличие дымохода. Обогревательные приборы не должны перегреваться и излучать искры, так как синтетические материалы палаток могут мгновенно загореться от них.
Ранее мы писали, как в ДТП на тюменской трассе погиб пассажир Chevrolet Niva. По данным Госавтоинспекции, мужчины возвращались домой в Ишим с рыбалки.