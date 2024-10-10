Перволед пришел на тюменские водоемы. Фото

Не рекомендуется употреблять спиртные напитки во время зимней рыбалки на льду, так как это может снизить вашу оценку обстановки и координацию движений. Кроме того, рыбачить по последнему льду опасно возможным отрывом льдины. В случае, если льдина оторвалась, не следует прыгать на нее или с нее, так как это может привести к ее переворачиванию, и вы окажетесь в воде.