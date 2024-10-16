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Posted 16 октября, 11:08

Published 16 октября, 11:08

Modified 16 октября, 11:10

Updated 16 октября, 11:10

«Газпром» еще на 20 процентов повысит тарифы на газ

Оброк для Газпрома. Почему в Тюмени опять подорожает газ?

16 октября 2024, 11:08
Фото: 1MI

«Газпром» еще на 20 процентов повысит тарифы на газ

«Газпром» продолжает повышать цены на газ. Причем, делает он это стремительно и. Если до начала СВО цены росли на один — полтора процента, то сейчас новые платежки выдают куда более пугающие суммы. В Госдуму уже поступили новые параметры экономического развития. В 2025 году газ снова подорожает.

«Газпром» не единственный?

В целом, тарифы на ЖКХ и их постоянный рост никого не удивляют, в следующем году они тоже будут расти. Как пишут «Новые Известия» цены на холодную и горячую воду, электричество и газ станут выше на 11,3%. Самое большое подорожание коснется платы за электричество — на 12,6%. Ну, а тариф на газ тоже не отстает — рост на 10 процентов.

При чем это происходит уже второй год подряд. Раньше вместе с Крымскими санкциями и другими обстоятельствами «Газпром» придерживался в рамках. Но после начала СВО цены устремились вверх.

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«Газпром» виноват сам?

Причины довольно прозаичны. У «Газпрома» нет денег. После исчезновения партнерств с Европой корпорация лишилась выхода на мировой рынок. Этим «Газпром» и пытается продавить свою позицию, заявляя, что ему хотя бы частично нужно компенсировать те доходы, которые выпадают на экспортных рынках, делать это приходится внутри РФ.

В целом, из-за проблем на Западе, корпорация и начала гнуть свою линию. От сделок с ней отказались почти все страны Европы, а Китай и Азия в целом не очень-то и заинтересованы. Поэтому «Газпром» пытается сохранить доходы с помощью роста тарифов и раскручивает тем самым инфляционную спираль.

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«Газпром» побирается?

Бороться с этим пытался и Центробанк, предлагая довольно странные решения. Вот, например, повышение ключевой ставки. Она должна снизить темпы инфляции, но почему-то эта мера не работает почти ни на что.

Но стоит отметить, что корпорация «потеплела» к РФ довольно внезапно. Раньше газификация страны была для газового гиганта чем-то вроде сомнительной авантюры, а теперь приходится собирать крошки со стола и просить помощи.

Например, просить кредиты для подключения газа. Корпорация частенько берет их у государства. С 2023 года «Газпром» продвигает идею дотационной модели газификации. Да, они льготные, но вот темпа по газификации они не наращивают.

Уповать корпорации остается только на то, что когда-нибудь выстрелит «Сила Сибири-2» и торговля с Азией. Но это пока что, очень далекие перспективы.

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Тюмень и Газпром?

В среднем, квитанции в Тюмени не сильно потрясут новым счетом за газ. На сегодня жители региона платят примерно 5 тысяч рублей за коммуналку. Тем не менее, всех удивляет то, как выросли эти тарифы, учитывая прогнозы правительства на 2025 год. Ожидалось увеличение тарифов на 5,7%, но они выросли на 11,9%, вдвое превысив ожидания. Индексация, которую проводили во второй месяц лета текущего года составила около 9,8%, что выше уровня инфляции.

Если раньше за газ отдавали около 350-400 рублей на условную трехкомнатную надо раскошеливаться в сумму около 600 рублей. При этом все это считается пределом допустимой нормы, не беря в расчет то, какова социальная и экономическая жизнь у региона, ведь тарифы едины для всех. Касается это и Газпрома с его аппетитами.

Ранее сообщалось о том, что авиабилеты из Тюмени в Сочи резко подешевели.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Цены#Газ
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