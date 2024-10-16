Оброк для Газпрома. Почему в Тюмени опять подорожает газ?

В среднем, квитанции в Тюмени не сильно потрясут новым счетом за газ. На сегодня жители региона платят примерно 5 тысяч рублей за коммуналку. Тем не менее, всех удивляет то, как выросли эти тарифы, учитывая прогнозы правительства на 2025 год. Ожидалось увеличение тарифов на 5,7%, но они выросли на 11,9%, вдвое превысив ожидания. Индексация, которую проводили во второй месяц лета текущего года составила около 9,8%, что выше уровня инфляции.