nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Заправку «Валерия и К» в центре Тюмени отдали в аренду сети «ТПК „Газ“

Заправку, на которой был убит тюменский бизнесмен, отдали в аренду

22 августа 2024, 08:16
Фото: 2 ГИС

Заправку «Валерия и К» в центре Тюмени отдали в аренду сети «ТПК „Газ“

АЗС «Валерия и К» арендовала крупная компания «ТПК „Газ“, владеющая сетью одноименных заправочных станций на юге Тюменской области. Об этом сообщил совладелец „ТПК „Газ“ Олег Паршин.

По его словам, в настоящее время на автозаправочной станции ведутся работы по реконструкции, идет замены вывески с названием.

«Сейчас заправка в аренде, примерно полтора месяца назад мы зашли на нее с ремонтом. Взяли в долгосрочную аренду», — пояснил Олег Паршин РБК Тюмень.

АЗС «Валерия и К» находится в центре Тюмени на улице Северной, 7. Скандальную известность она приобрела в октябре 2015 года — 8 октября на АЗС был застрелен ее владелец Сергей Княжев. Заказчиками убийства были партнеры Княжева по бизнесу. За убийство предпринимателя они заплатили киллеру 4 миллиона рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на торгах продали часть имущества Антипинского НПЗ — двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров. Недвижимость за 4 миллиона рублей выкупил предприниматель из Ульяновской области.

Читайте также:
Ради реновации в Тюмени снесут 12 многоквартирных домовЖители Тюменской области стали чаще разводиться и реже женитьсяТюменцы выступили против школьной формы СССР
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Аренда#АЗС
Подпишитесь
Они могут ходить по Тюмени: сколько серийных убийц в России находятся на свободе?
Сегодня, 09:46
Задержал мигрантов и попал под суд: что стало с главой тюменских участковых Каримовым
Сегодня, 05:39
Скоро все рухнет! Недвижимость в Тюмени подешевеет до 40%
Сегодня, 06:41
Две тюменские школы вошли в топ в России
Сегодня, 04:05
Сезон тоски. Тюменцы стали чаще страдать от депрессии из-за стресса и кредитов
Сегодня, 08:11
На СВО погиб выпускник школы в Тюменской области
Вчера, 09:00