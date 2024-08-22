Заправку, на которой был убит тюменский бизнесмен, отдали в аренду

АЗС «Валерия и К» находится в центре Тюмени на улице Северной, 7. Скандальную известность она приобрела в октябре 2015 года — 8 октября на АЗС был застрелен ее владелец Сергей Княжев. Заказчиками убийства были партнеры Княжева по бизнесу. За убийство предпринимателя они заплатили киллеру 4 миллиона рублей.