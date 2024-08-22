Заправку, на которой был убит тюменский бизнесмен, отдали в аренду

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
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Updated Сегодня, 08:18
По его словам, в настоящее время на автозаправочной станции ведутся работы по реконструкции, идет замены вывески с названием.
«Сейчас заправка в аренде, примерно полтора месяца назад мы зашли на нее с ремонтом. Взяли в долгосрочную аренду», — пояснил Олег Паршин РБК Тюмень.
АЗС «Валерия и К» находится в центре Тюмени на улице Северной, 7. Скандальную известность она приобрела в октябре 2015 года — 8 октября на АЗС был застрелен ее владелец Сергей Княжев. Заказчиками убийства были партнеры Княжева по бизнесу. За убийство предпринимателя они заплатили киллеру 4 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на торгах продали часть имущества Антипинского НПЗ — двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров. Недвижимость за 4 миллиона рублей выкупил предприниматель из Ульяновской области.