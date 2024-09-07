Под Тюменью автобус врезался в дерево. Водителю стало плохо за рулем

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
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Updated Сегодня, 09:59
К сожалению, он скончался на месте происшествия.
«В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшей аварии. Движение по трассе не ограничено», — сообщил начальник отдела Госавтоинспекции «Тюменский» Евгений Хмелев.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень 75-летняя водитель врезалась в дорожное ограждение. В результате ДТП пенсионерка погибла, трое пассажиров авто получили ранения и были госпитализированы.