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На Тюменской области автобус ГАЗ врезался в дерево

Под Тюменью автобус врезался в дерево. Водителю стало плохо за рулем

7 сентября 2024, 09:57
Фото: 1MI

На Тюменской области автобус ГАЗ врезался в дерево

Жуткая авария произошла сегодня днем автодороге Тюмень — Салаирка. На 34-м километре трассы в дерево влетел автобус ГАЗ. По предварительным данным, 64-летнему водителю стало плохо за рулем.
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ДТП

К сожалению, он скончался на месте происшествия.

«В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшей аварии. Движение по трассе не ограничено», — сообщил начальник отдела Госавтоинспекции «Тюменский» Евгений Хмелев.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень 75-летняя водитель врезалась в дорожное ограждение. В результате ДТП пенсионерка погибла, трое пассажиров авто получили ранения и были госпитализированы.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП#Новости тюмени
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