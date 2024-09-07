Под Тюменью автобус врезался в дерево. Водителю стало плохо за рулем

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень 75-летняя водитель врезалась в дорожное ограждение. В результате ДТП пенсионерка погибла, трое пассажиров авто получили ранения и были госпитализированы.