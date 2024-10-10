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Posted 10 октября, 11:57

Published 10 октября, 11:57

Modified 10 октября, 12:12

Updated 10 октября, 12:12

В Тюмени накрыли еще один центр подпольных азартных игр

Еще одно казино. В Тюмени накрыли еще один центр подпольных азартных игр

10 октября 2024, 11:57
Фото: 1MI

В Тюмени накрыли еще один центр подпольных азартных игр

Тюменский следком сообщил о еще одном накрытом в городе игорном подпольном клубе. Все по классике — игровые автоматы, столы для покера и рулетки, подбор игроков через мессенджеры.

Задержан при этом организатор всего игорного дома. Известно, что он приобрел игровые автоматы типа («однорукий бандит», установил их в двух арендованных компьютерных клубах на улице Червишевский тракт и Герцена. После чего предприниматель нанял двух человек в качестве кассиров, они принимали ставки от игроков.

Заработал на этом организатор более 900 тысяч рублей. После ареста всю технику для игры, а также столы для других азартных игр изъяли. Возбуждено уголовное дело.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Онлайн-казино#Подпольное казино
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