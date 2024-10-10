Еще одно казино. В Тюмени накрыли еще один центр подпольных азартных игр

Posted 10 октября, 11:57
Published 10 октября, 11:57
Modified 10 октября, 12:12
Updated 10 октября, 12:12
Задержан при этом организатор всего игорного дома. Известно, что он приобрел игровые автоматы типа («однорукий бандит», установил их в двух арендованных компьютерных клубах на улице Червишевский тракт и Герцена. После чего предприниматель нанял двух человек в качестве кассиров, они принимали ставки от игроков.
Заработал на этом организатор более 900 тысяч рублей. После ареста всю технику для игры, а также столы для других азартных игр изъяли. Возбуждено уголовное дело.