Удар, откуда не ждали. Корейцы засудили тюменку за пластиковые игрушки

Поводом к искам стали контрольные закупки. Они проводились в январе 2023 года в торговом центре «Олимп» и в марте 2024 года в здании поселковой автостанции. Оказалось, что женщина закупила контрафактных игрушек, чтобы сэкономить. Среди них были волчок и фигурки из мультсериалов.