Удар, откуда не ждали. Корейцы засудили тюменку за пластиковые игрушки

Posted 10 октября, 11:02
Published 10 октября, 11:02
Modified 10 октября, 11:15
Updated 10 октября, 11:15
Как сообщает портал NEFT, женщину из Голымшаново вызвали в суд по иску от корейского производителя игрушек, он подал на предпринимательницу четыре иска на сумму в сто тысяч.
Поводом к искам стали контрольные закупки. Они проводились в январе 2023 года в торговом центре «Олимп» и в марте 2024 года в здании поселковой автостанции. Оказалось, что женщина закупила контрафактных игрушек, чтобы сэкономить. Среди них были волчок и фигурки из мультсериалов.
В итоге стороны примирились, женщина заплатила компании 10 тысяч рублей неустойки.