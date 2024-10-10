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Posted 10 октября, 11:02

Published 10 октября, 11:02

Modified 10 октября, 11:15

Updated 10 октября, 11:15

Корейцы засудили тюменку за пластиковые игрушки

Удар, откуда не ждали. Корейцы засудили тюменку за пластиковые игрушки

10 октября 2024, 11:02
Фото: 1MI

Корейцы засудили тюменку за пластиковые игрушки

Сюжет
Суд
Необычный суд прошел в Тюмени. Засудили местного предпринимателя за производство игрушек, на которых у него не было прав. Да ни кто попало, а лично корейская компания-производитель.

Как сообщает портал NEFT, женщину из Голымшаново вызвали в суд по иску от корейского производителя игрушек, он подал на предпринимательницу четыре иска на сумму в сто тысяч.

Поводом к искам стали контрольные закупки. Они проводились в январе 2023 года в торговом центре «Олимп» и в марте 2024 года в здании поселковой автостанции. Оказалось, что женщина закупила контрафактных игрушек, чтобы сэкономить. Среди них были волчок и фигурки из мультсериалов.

В итоге стороны примирились, женщина заплатила компании 10 тысяч рублей неустойки.

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Ранее сообщалось, что в Тюмени осудили ОПГ рэкетиров, терроризировавших город.

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#Александр Смирнов#Общество#Суд#Новости тюмени#Мировые суды
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