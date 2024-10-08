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Posted 8 октября, 11:19

Published 8 октября, 11:19

Modified 8 октября, 11:32

Updated 8 октября, 11:32

Тюменка не может добиться компенсации от врачей, которые ее покалечили

Тюменка не может добиться компенсации от врачей, которые ее покалечили

8 октября 2024, 11:19
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Медицина
Тюменка уже несколько лет не может получить компенсацию и привлечь к ответственности врачей, которые ее покалечили, женщина даже обратилась к главе СК Александру Бастрыкину.

Как рассказала женщина, в 2020 году ей провели сложную операцию, которая сделала только хуже, повлияв на здоровье женщины. После этого она решила обратиться в суд и сообщить о халатности медиков. Однако это результата не принесло.

Тогда же женщина обратилась в СК РФ к главе ведомства Александру Бастрыкину, он поручил разобраться в ситуации своим тюменским коллегам.

Отмечается, что судмедэксперты ведомства также проводят экспертизу. Бастрыкин потребовал ускорить ее проведение, глава СК же потребовал ускорить проведение мероприятий и доложить ему о результатах.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени в отношении подростковой банды, терроризирующей тюменцев, возбудили уголовное дело.

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#Александр Смирнов#Медицина#Следственный комитет#Операция#Медики
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