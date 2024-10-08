Тюменка не может добиться компенсации от врачей, которые ее покалечили

Posted 8 октября, 11:19
Published 8 октября, 11:19
Modified 8 октября, 11:32
Updated 8 октября, 11:32
Как рассказала женщина, в 2020 году ей провели сложную операцию, которая сделала только хуже, повлияв на здоровье женщины. После этого она решила обратиться в суд и сообщить о халатности медиков. Однако это результата не принесло.
Тогда же женщина обратилась в СК РФ к главе ведомства Александру Бастрыкину, он поручил разобраться в ситуации своим тюменским коллегам.
Отмечается, что судмедэксперты ведомства также проводят экспертизу. Бастрыкин потребовал ускорить ее проведение, глава СК же потребовал ускорить проведение мероприятий и доложить ему о результатах.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени в отношении подростковой банды, терроризирующей тюменцев, возбудили уголовное дело.