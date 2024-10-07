В отношении подростковой банды, терроризирующей тюменцев, возбудили уголовное дело

Напомним, о подростковой банде сообщили в социальных сетях местные жители. Горожане рассказали, что хулиганы угрожают детьми ножом. Более того, на днях от малолетних преступников пострадал школьник — ему в голову прилетел скейтборд. По данному факту родители пострадавшего ребенка обратились в полицию.