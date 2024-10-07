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Posted 7 октября, 06:40

Published 7 октября, 06:40

Modified 7 октября, 06:42

Updated 7 октября, 06:42

Бастрыкин заинтересовался бандой подростков из Тюмени

В отношении подростковой банды, терроризирующей тюменцев, возбудили уголовное дело

7 октября 2024, 06:40
Фото: 1MI

Бастрыкин заинтересовался бандой подростков из Тюмени

Сюжет
Дети
После публикация «Нашего города» о банде тюменских подростков, терроризирующий жилой комплекс «Преображенский», глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил тюменским следователям организовать проверку.
«Группа подростков в Тюмени систематически применяет насилие в отношении других детей. По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Хулиганство“», — сообщили в информационном центре СКР.

Напомним, о подростковой банде сообщили в социальных сетях местные жители. Горожане рассказали, что хулиганы угрожают детьми ножом. Более того, на днях от малолетних преступников пострадал школьник — ему в голову прилетел скейтборд. По данному факту родители пострадавшего ребенка обратились в полицию.

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Ранее «Наш Город» писал, что глава Следственного комитета РФ Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения школьницы в селе Луговое в туалете учебного заведения. Девочка получили многочисленные травмы.

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