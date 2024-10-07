В отношении подростковой банды, терроризирующей тюменцев, возбудили уголовное дело

Posted 7 октября, 06:40
Published 7 октября, 06:40
Modified 7 октября, 06:42
Updated 7 октября, 06:42
«Группа подростков в Тюмени систематически применяет насилие в отношении других детей. По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Хулиганство“», — сообщили в информационном центре СКР.
Напомним, о подростковой банде сообщили в социальных сетях местные жители. Горожане рассказали, что хулиганы угрожают детьми ножом. Более того, на днях от малолетних преступников пострадал школьник — ему в голову прилетел скейтборд. По данному факту родители пострадавшего ребенка обратились в полицию.
Ранее «Наш Город» писал, что глава Следственного комитета РФ Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения школьницы в селе Луговое в туалете учебного заведения. Девочка получили многочисленные травмы.