Как понять? Тюменцам рассказали о разнице между совмещением и совместительством

Posted 8 октября, 13:38
Published 8 октября, 13:38
Modified 8 октября, 13:40
Updated 8 октября, 13:40
Как рассказал телеканал «Саратов 24», вопрос в разнице — сугубо юридический, все это может быть важно для оплаты труда, отпуска или оформления важных документов. Так например,
Совмещение — это дополнительная работа на другой должности в основное рабочее время. Она может проходить на основной работе за доплату в личное время.
Как пример, рабочий на одном станке выходит в дополнительную смену на другой.
Совместительство — это работа по отдельному трудовому договору в свободное от основной работы время.
Например, преподаватель занимается репетиторством, или ведущий новостей проводит праздники.
Ранее сообщалось о том, что в за право работать в Тюменской области мигрантам придется теперь платить больше.