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Posted 8 октября, 13:38

Published 8 октября, 13:38

Modified 8 октября, 13:40

Updated 8 октября, 13:40

Как понять? Тюменцам рассказали о разнице между совмещением и совместительством

Как понять? Тюменцам рассказали о разнице между совмещением и совместительством

8 октября 2024, 13:38
Фото: 1MI
Тюменцам рассказали о нюансах в трудовой деятельности, которая имеется в юридических аспектах. Речь идет о работе по совместительству, или совмещению должностей.

Как рассказал телеканал «Саратов 24», вопрос в разнице — сугубо юридический, все это может быть важно для оплаты труда, отпуска или оформления важных документов. Так например,

Совмещение — это дополнительная работа на другой должности в основное рабочее время. Она может проходить на основной работе за доплату в личное время.

Как пример, рабочий на одном станке выходит в дополнительную смену на другой.

Совместительство — это работа по отдельному трудовому договору в свободное от основной работы время.

Например, преподаватель занимается репетиторством, или ведущий новостей проводит праздники.

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Ранее сообщалось о том, что в за право работать в Тюменской области мигрантам придется теперь платить больше.

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#Александр Смирнов#Новости тюмени#Работа#Юристы
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