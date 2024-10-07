Хакеры атаковали главные телеканалы и сайты страны

Posted 7 октября, 12:48
Published 7 октября, 12:48
Modified 7 октября, 12:50
Updated 7 октября, 12:50
Как сообщает портал «Новые Известия», в течение как минимум пяти часов не работали практически все сайты ВГТРК, новостной, сайты телеканалов, программ и так далее. Но при этом, как рассказали представители компании, существенный урон медиаресурс не получил.
Онлайн-вещание телеканалов прекратилось утром в понедельник. Ошибка выдавалась и на радиостанциях, как например, Вести ФМ и Маяк.
Однако телеканалы хакеры не смогли достать. Они работали и работают в штатном режиме.
При этом журналисты уже выяснили, что за атакой стояла украинская группировка, которая ранее нападала на сайты Рутьюб, использовали они, по словам экспертов, специальный вирус внутреннего шифрования, он не зашифровывает файлы, а просто удаляет их.
При этом восстановить файлы будет несложно, достаточно просто открыть резервные копии. Но это сейчас — не приоритетная задача. Главное на ВГТРК сейчас — понять, как хакеры смогли взломать ресурсы компании.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени перестанет работать телерадиовещание.