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Posted 7 октября, 12:48

Published 7 октября, 12:48

Modified 7 октября, 12:50

Updated 7 октября, 12:50

Хакеры атаковали главные телеканалы и сайты страны

Хакеры атаковали главные телеканалы и сайты страны

7 октября 2024, 12:48
Фото: 1MI
Крупнейшая хакерская атака пришлась на структуру ВГТРК. Сайты программ и новостей как в регионах, так и на федеральном уровне оказались недоступны.

Как сообщает портал «Новые Известия», в течение как минимум пяти часов не работали практически все сайты ВГТРК, новостной, сайты телеканалов, программ и так далее. Но при этом, как рассказали представители компании, существенный урон медиаресурс не получил.

Онлайн-вещание телеканалов прекратилось утром в понедельник. Ошибка выдавалась и на радиостанциях, как например, Вести ФМ и Маяк.

Однако телеканалы хакеры не смогли достать. Они работали и работают в штатном режиме.

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При этом журналисты уже выяснили, что за атакой стояла украинская группировка, которая ранее нападала на сайты Рутьюб, использовали они, по словам экспертов, специальный вирус внутреннего шифрования, он не зашифровывает файлы, а просто удаляет их.

При этом восстановить файлы будет несложно, достаточно просто открыть резервные копии. Но это сейчас — не приоритетная задача. Главное на ВГТРК сейчас — понять, как хакеры смогли взломать ресурсы компании.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени перестанет работать телерадиовещание.

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#Александр Смирнов#Политика#Телевидение#Хакеры
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