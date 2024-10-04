Тура под надзором. На главную тюменскую реку обратила внимание прокуратура

В ходе проверки специалисты выяснили, что ходить по реке можно, обмеление не мешает, хотя, казалось бы, должно. Но нашли при этом специалисты другую проблему. Большое количество топляка на дне — то есть, утонувших частей деревьев, что может мешать проходимости кораблей и пароходов.