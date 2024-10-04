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Posted 4 октября, 10:23

Published 4 октября, 10:23

Modified 4 октября, 10:35

Updated 4 октября, 10:35

Тура под надзором. На главную тюменскую реку обратила внимание прокуратура

Тура под надзором. На главную тюменскую реку обратила внимание прокуратура

4 октября 2024, 10:23
Фото: 1MI
Сюжет
Тура
Тюменские специалисты из транспортной прокуратуры обратили внимание на ситуацию вокруг реки Тура. Но немного в другом ключе. Проверяют прокуроры то, могут ли суда идти по столь обмелевшей реке.

В ходе проверки специалисты выяснили, что ходить по реке можно, обмеление не мешает, хотя, казалось бы, должно. Но нашли при этом специалисты другую проблему. Большое количество топляка на дне — то есть, утонувших частей деревьев, что может мешать проходимости кораблей и пароходов.

Прокуроры составили карту с самыми проблемными участками, городские власти должны принять ее во внимание и очистить русло реки.

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#Александр Смирнов#Новости тюмени#Тура#Река Тура
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