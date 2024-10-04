Тура под надзором. На главную тюменскую реку обратила внимание прокуратура

Posted 4 октября, 10:23
Published 4 октября, 10:23
Modified 4 октября, 10:35
Updated 4 октября, 10:35
В ходе проверки специалисты выяснили, что ходить по реке можно, обмеление не мешает, хотя, казалось бы, должно. Но нашли при этом специалисты другую проблему. Большое количество топляка на дне — то есть, утонувших частей деревьев, что может мешать проходимости кораблей и пароходов.
Прокуроры составили карту с самыми проблемными участками, городские власти должны принять ее во внимание и очистить русло реки.