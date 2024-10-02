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Posted 2 октября, 11:08

Published 2 октября, 11:08

Modified 2 октября, 11:31

Updated 2 октября, 11:31

Тюменец добился крупной выплаты за упавшие ему на голову сосульки

Тюменец добился крупной выплаты за упавшие ему на голову сосульки

2 октября 2024, 11:08
Фото: 1MI
Тюменская прокуратура сообщает, что помогла пострадавшему местному жителю добиться положенной выплаты. Еще весной ему на голову свалился снег и глыба льда.

Как рассказали представители прокуратуры, в марте этого года на мужчину в районе улицы Волгоградская свалился лед с крыши одного из домов. Получил из-за этого мужчина несколько серьезных травм и ушибов, проходил лечение.

После того, как пострадавший поправился, начал добиваться выплат за случившееся. Как выяснили прокуроры после обращения мужчины, проблема была в управляющей компании, она не следила за состоянием дома и не убирала наледь с крыш.

Калининский районный суд г. Тюмень взыскал с компании в пользу мужчины компенсацию в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, в пользу пострадавшего суд взыскал штраф в размере 54 тыс. рублей за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя.

Выплачена компенсация должна по решению суда.

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#Александр Смирнов#Прокуратура#Новости тюмени#Компенсации
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