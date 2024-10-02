Тюменец добился крупной выплаты за упавшие ему на голову сосульки

Posted 2 октября, 11:08
Published 2 октября, 11:08
Modified 2 октября, 11:31
Updated 2 октября, 11:31
Как рассказали представители прокуратуры, в марте этого года на мужчину в районе улицы Волгоградская свалился лед с крыши одного из домов. Получил из-за этого мужчина несколько серьезных травм и ушибов, проходил лечение.
После того, как пострадавший поправился, начал добиваться выплат за случившееся. Как выяснили прокуроры после обращения мужчины, проблема была в управляющей компании, она не следила за состоянием дома и не убирала наледь с крыш.
Калининский районный суд г. Тюмень взыскал с компании в пользу мужчины компенсацию в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, в пользу пострадавшего суд взыскал штраф в размере 54 тыс. рублей за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя.
Выплачена компенсация должна по решению суда.
Ранее сообщалось о том, что более 100 тысяч рублей заплатит семья из Тюменской области за нападение собаки.
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