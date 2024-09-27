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Posted 27 сентября, 04:01

Published 27 сентября, 04:01

Modified 27 сентября, 04:35

Updated 27 сентября, 04:35

Назначили нового прокурора по Тюменской области

Назначили нового прокурора по Тюменской области

27 сентября 2024, 04:01
Фото: 1MI
В Тюменской области назначили нового прокурора — им стал Александр Попов, ранее работавший в республике Башкортостан.

Сообщается, что ранее Александр Попов работал в аналогичной должности в Башкирии, а после окончания ВУЗа в Воронеже работал в Брянской области вплоть до 2016 года.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени бизнесмен обманул тюменских налоговиков на десятки миллионов рублей.

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#Александр Смирнов#Общество#Прокуратура#Новости тюмени
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