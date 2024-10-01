Тюменский актер из «Слова пацана» сыграет в фантастическом сериале

Как рассказали представители одного из онлайн-кинотеатров, актеру досталась одна из ключевых ролей в сериале «Подростки в космосе». Сюжет и история проекта не раскрывается, однако актеру составят компанию еще несколько молодых актеров, среди них Денис Косиков, Святослав Рогожан и Софья Аржаных.