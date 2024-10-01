nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября, 11:23

Published 1 октября, 11:23

Modified 1 октября, 11:31

Updated 1 октября, 11:31

Тюменский актер из «Слова пацана» сыграет в фантастическом сериале

Тюменский актер из «Слова пацана» сыграет в фантастическом сериале

1 октября 2024, 11:23
Фото: Вконтакте
Тюменец Лев Зулькарнаев, известный по второплановой роли в сериале «Слова Пацана.Кровь на асфальте» сыграет одну из главных ролей в фантастическом сериале

Как рассказали представители одного из онлайн-кинотеатров, актеру досталась одна из ключевых ролей в сериале «Подростки в космосе». Сюжет и история проекта не раскрывается, однако актеру составят компанию еще несколько молодых актеров, среди них Денис Косиков, Святослав Рогожан и Софья Аржаных.

Премьера состоится 3 октября на онлайн платформе онлайн кинотеатра.

Смертельное ДТП по вине пьяного водителя произошло на тюменской объездной
Узнать подробнее

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени бесплатно покажут лучшие новинки отечественного кино.

Читайте также:
Тюменец несколько раз насиловал свою дочь, а ее мать его покрывалаКак сувенир. Тюменцам предлагают украшения с частицами праха погибших родственниковИх уже больше 2,5 тысяч! Число детей мигрантов в классах тюменских школ сократят
#Александр Смирнов#Общество#Кино#Сериалы#Новости тюмени#Актеры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика