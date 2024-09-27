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Posted 27 сентября, 07:13

Published 27 сентября, 07:13

Modified 27 сентября, 07:30

Updated 27 сентября, 07:30

В Тюмени наблюдается большой дефицит воспитателей

Простой в детсадах. В Тюмени наблюдается большой дефицит воспитателей

27 сентября 2024, 07:13
Фото: 1MI

В Тюмени наблюдается большой дефицит воспитателей

В Тюменских детсадах сократилось число воспитателей для всех групп. Количество вакансий от работодателей в этой сфере выросло почти на 50%.

Как сообщает аналитический сервис портала hh.ru, число вакансий выросло на 41 процентов в сравнении с прошлым годом, это один из самых высоких показателей в стране, на федеральном уровне прирост составил около 24%.

При этом предлагают в Тюмени воспитателю в среднем 34 тысячи рублей за работу. И это со средним ростом зарплат для этой профессии в 13%.

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Ранее сообщалось о том, что плату за детский сад поднимут в Тюмени осенью.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Воспитатели#Детсады
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