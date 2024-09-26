В Тюмени мосты и переправы через реки будут охранять круглосуточно

Posted 26 сентября, 09:19
Published 26 сентября, 09:19
Modified 26 сентября, 09:25
Updated 26 сентября, 09:25
В документах сообщается, что на мостах планируют оборудовать системы видеонаблюдения и выставить круглосуточную охрану. За 26 миллионов рублей исполнитель будет обязан охранять переправы от незаконного вмешательства, а также следить за порядком и регистрировать всех нарушителей.
В список вошли путепровод по ул. Республики через ул. 50 лет Октября у завода «Электрон», мост через протоку озера Алебашево в створе ул. Профсоюзная, эстакада на пересечении ул. Ставропольская — ул. Мельникайте и т. д. Охрана этих и других сооружений будет усилена за счет установки систем видеонаблюдения. Всего охранять будут 13 объектов.
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