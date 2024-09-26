В Тюмени мосты и переправы через реки будут охранять круглосуточно

В список вошли путепровод по ул. Республики через ул. 50 лет Октября у завода «Электрон», мост через протоку озера Алебашево в створе ул. Профсоюзная, эстакада на пересечении ул. Ставропольская — ул. Мельникайте и т. д. Охрана этих и других сооружений будет усилена за счет установки систем видеонаблюдения. Всего охранять будут 13 объектов.