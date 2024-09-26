nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 09:19

Published 26 сентября, 09:19

Modified 26 сентября, 09:25

Updated 26 сентября, 09:25

В Тюмени мосты и переправы через реки будут охранять круглосуточно

В Тюмени мосты и переправы через реки будут охранять круглосуточно

26 сентября 2024, 09:19
Фото: 1MI
Тюменские власти анонсировали усиление охраны на мостах и переправах в регионе. Тендер был открыт на сайте госзакупок.

В документах сообщается, что на мостах планируют оборудовать системы видеонаблюдения и выставить круглосуточную охрану. За 26 миллионов рублей исполнитель будет обязан охранять переправы от незаконного вмешательства, а также следить за порядком и регистрировать всех нарушителей.

В список вошли путепровод по ул. Республики через ул. 50 лет Октября у завода «Электрон», мост через протоку озера Алебашево в створе ул. Профсоюзная, эстакада на пересечении ул. Ставропольская — ул. Мельникайте и т. д. Охрана этих и других сооружений будет усилена за счет установки систем видеонаблюдения. Всего охранять будут 13 объектов.

Мост Влюбленных в Тюмени признали безопасным
Узнать подробнее

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени Спустя 6 лет закрывается один из популярных ночных клубов.

Читайте также:
Спустя 6 лет в Тюмени закрывается один из популярных ночных клубовТюменский форсаж. Сотрудники ГИБДД задержали лихача, перевернувшегося на машинеЖители одной из улиц Тюмени более полугода живут без горячей воды
#Александр Смирнов#Новости тюмени#Мост#Мост Влюбленных#Охрана
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика