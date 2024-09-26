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Posted 26 сентября, 09:06

Published 26 сентября, 09:06

Modified 26 сентября, 09:12

Updated 26 сентября, 09:12

Спустя 6 лет в Тюмени закрывается один из популярных ночных клубов

Спустя 6 лет в Тюмени закрывается один из популярных ночных клубов

26 сентября 2024, 09:06
Фото: 1MI
Владельцы клуба «ИZИ» в Тюмени анонсировали закрытие. Прощальная вечеринка состоится уже в эту субботу.

Как рассказали в своих соцсетях владельцы, за 6 лет работы они успели разлить 627 тысяч коктейлей и отыграли более тысячи программ диджеев.

Также организаторы поблагодарили за работу всех посетителей, которые и вдыхали жизнь в ночной клуб.

Последняя вечеринка, при этом, должна быть масштабной. Отдохнуть организаторы предлагают, как в последний раз.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени назначили нового замгубернатора.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Ночной клуб#Клуб
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