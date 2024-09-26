nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 08:34

Published 26 сентября, 08:34

Modified 26 сентября, 08:39

Updated 26 сентября, 08:39

Сотрудники ГИБДД задержали лихача, перевернувшегося на машине

Тюменский форсаж. Сотрудники ГИБДД задержали лихача, перевернувшегося на машине

26 сентября 2024, 08:34
Фото: 1MI

Сотрудники ГИБДД задержали лихача, перевернувшегося на машине

Сюжет
Арест
В Тюмени задержали лихача, решившего погонять по улицам города. Сотрудники гнались за ним по Салаирскому тракту.

В какой-то момент нарушитель не справился с управлением, потерял контроль над машиной и перевернулся. После этого из машины он выбрался и попытался скрыться пешком. За ним погнались сотрудники, им он решил оказать сопротивление, но безрезультатно.

Сейчас нарушитель задержан.

Видео: 1MI.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени в туалете местной школы жестоко избили девочку.

Читайте также:
Ипотека под 6% — все? Тюменцы до конца года не смогут оформить «Семейную ипотеку»Внимание — пневмония! Тюменцы массово заражаются вирусами, вызывающими осложненияВодитель BMW снес общественный туалет рядом с тобольским кладбищем
#Александр Смирнов#Видео#Происшествия#Новости тюмени#Арест#Погоня
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика