В Тюмени взлетели цены на рыбу и красную икру

Posted 25 сентября, 13:34
Published 25 сентября, 13:34
Modified 26 сентября, 05:30
Updated 26 сентября, 05:30
Улов рыбы в нашей стране удовлетворяет спрос, но цены на нее могут вырасти из-за долгов рыбаков, а не из-за дефицита. Дорожает и рыба, и красная икра.
В Тюмени килограмм красной икры обойдется в 8500-8800 рублей. Для сравнения: в аналогичный период прошлого года цена за килограмм икры в магазинах доходила до 6500 рублей. Информацию о стоимости рыбной продукции можно увидеть на сайтах бесплатных объявлений.