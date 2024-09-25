В Тюмени взлетели цены на рыбу и красную икру

В Тюмени килограмм красной икры обойдется в 8500-8800 рублей. Для сравнения: в аналогичный период прошлого года цена за килограмм икры в магазинах доходила до 6500 рублей. Информацию о стоимости рыбной продукции можно увидеть на сайтах бесплатных объявлений.