nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября, 13:34

Published 25 сентября, 13:34

Modified 26 сентября, 05:30

Updated 26 сентября, 05:30

В Тюмени взлетели цены на рыбу и красную икру

В Тюмени взлетели цены на рыбу и красную икру

25 сентября 2024, 13:34
Фото: 1MI
В России дорожают рыба и красная икра. Горожане находят в магазинах икру по новогодним ценам.

Улов рыбы в нашей стране удовлетворяет спрос, но цены на нее могут вырасти из-за долгов рыбаков, а не из-за дефицита. Дорожает и рыба, и красная икра.

В Тюмени килограмм красной икры обойдется в 8500-8800 рублей. Для сравнения: в аналогичный период прошлого года цена за килограмм икры в магазинах доходила до 6500 рублей. Информацию о стоимости рыбной продукции можно увидеть на сайтах бесплатных объявлений.

Икра на вес золота. Тюменцы поймали в Иртыше царскую стерлядь альбиноса. ВИДЕО
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тюменской области школьник отсудил у ударившего его подростка крупную суммуНазваны самые востребованные специальности в финансовой сфере в Тюменской областиВ жуткой аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб водитель легковушки. ФОТО
#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Черная икра
Подпишитесь
Популярное