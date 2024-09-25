В Тюменской области школьник отсудил у ударившего его подростка крупную сумму

Posted 25 сентября, 12:50
Published 25 сентября, 12:50
Modified 25 сентября, 12:53
Updated 25 сентября, 12:53
Как известно, потасовка между молодыми людьми случилась в фойе средней школы №1 в Ялуторовске Тюменской области.
Незнакомый мальчик ударил другого подростка кулаком в глаз и челюсть. От толчка подросток потерял сознание, ударился затылком о пол. У него было диагностировано сотрясение головного мозга. Он также разбил телефон, упав.
Выяснилось, что обидчик школьника обучается в другом учебном заведении. В день стычки мальчик приехал к своему знакомому. Он услышал, как пострадавший негативно отзывается о его школе. Школьник решил проучить его и напал.
Прокуратура заинтересовалась этим делом. Надзорное ведомство подало иск в интересах пострадавшего подростка.
Теперь агрессивный подросток и его семья должны будут заплатить компенсацию морального вреда в размере 90 тысяч рублей, сообщает издание neft.media.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени осудили местного жителя, который напал на 13-летнего подростка и попытался его задушить. Его приговорили к 4 годам лишения свободы.