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Posted 25 сентября, 12:50

Published 25 сентября, 12:50

Modified 25 сентября, 12:53

Updated 25 сентября, 12:53

В Тюменской области школьник отсудил у ударившего его подростка крупную сумму

В Тюменской области школьник отсудил у ударившего его подростка крупную сумму

25 сентября 2024, 12:50
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дети
В Ялуторовске Тюменской области ученик восьмого класса отсудил у ударившего его подростка 90 тысяч рублей. Обидчик учится в соседней школе.

Как известно, потасовка между молодыми людьми случилась в фойе средней школы №1 в Ялуторовске Тюменской области.

Незнакомый мальчик ударил другого подростка кулаком в глаз и челюсть. От толчка подросток потерял сознание, ударился затылком о пол. У него было диагностировано сотрясение головного мозга. Он также разбил телефон, упав.

Выяснилось, что обидчик школьника обучается в другом учебном заведении. В день стычки мальчик приехал к своему знакомому. Он услышал, как пострадавший негативно отзывается о его школе. Школьник решил проучить его и напал.

Прокуратура заинтересовалась этим делом. Надзорное ведомство подало иск в интересах пострадавшего подростка.

Теперь агрессивный подросток и его семья должны будут заплатить компенсацию морального вреда в размере 90 тысяч рублей, сообщает издание neft.media.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени осудили местного жителя, который напал на 13-летнего подростка и попытался его задушить. Его приговорили к 4 годам лишения свободы.

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