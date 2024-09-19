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Posted 19 сентября, 01:02

Published 19 сентября, 01:02

Modified 19 сентября, 01:02

Updated 19 сентября, 01:02

В Тюмени 19 сентября воздух прогреется до +22

Последние теплые дни: в Тюмени сегодня потеплеет до +22

19 сентября 2024, 01:02
Фото: 1MI

В Тюмени 19 сентября воздух прогреется до +22

На юге Тюменской области в четверг, 19 сентября, синоптики обещают переменную облачность, ветер 4-9 м/с, утром и ночью туман. Днем столбики термометров покажут +16…+21, в ночные часы покажут +4…+9, местами до 0…-5.

В Тюмени 19 сентября ожидается пасмурная погода без осадков. Утром температура воздуха составит +10…+17, к полудню воздух прогреется +20…+22, в ночные часы термометры покажут +10…+14. Ветер будет дуть со скоростью до 3,2 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:17, закат в 18:46, продолжительность дня 12 часов 29 минут.

В Тобольске 19 сентября синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Утром термометры покажут +11…+18, днем до +19…+21, ночью ожидается +10…+14. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:05, закат в 18:35, продолжительность дня 12 часов 30 минут.

В Ишиме 19 сентября синоптики обещают переменную облачность. Утром и днем температура воздуха составит +6…+19, в вечерние часы ожидается +2….+8. Скорость ветра составит 4,4 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:01, закат в 18:30, продолжительность дня 12 часов 29 минут.

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