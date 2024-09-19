Последние теплые дни: в Тюмени сегодня потеплеет до +22

Posted 19 сентября, 01:02
Published 19 сентября, 01:02
Modified 19 сентября, 01:02
Updated 19 сентября, 01:02
В Тюмени 19 сентября ожидается пасмурная погода без осадков. Утром температура воздуха составит +10…+17, к полудню воздух прогреется +20…+22, в ночные часы термометры покажут +10…+14. Ветер будет дуть со скоростью до 3,2 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:17, закат в 18:46, продолжительность дня 12 часов 29 минут.
В Тобольске 19 сентября синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Утром термометры покажут +11…+18, днем до +19…+21, ночью ожидается +10…+14. Скорость ветра составит 3,6 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:05, закат в 18:35, продолжительность дня 12 часов 30 минут.
В Ишиме 19 сентября синоптики обещают переменную облачность. Утром и днем температура воздуха составит +6…+19, в вечерние часы ожидается +2….+8. Скорость ветра составит 4,4 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:01, закат в 18:30, продолжительность дня 12 часов 29 минут.