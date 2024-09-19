Последние теплые дни: в Тюмени сегодня потеплеет до +22

В Тюмени 19 сентября ожидается пасмурная погода без осадков. Утром температура воздуха составит +10…+17, к полудню воздух прогреется +20…+22, в ночные часы термометры покажут +10…+14. Ветер будет дуть со скоростью до 3,2 м/с.