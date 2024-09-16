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Posted 16 сентября, 13:31

Published 16 сентября, 13:31

Modified 16 сентября, 13:33

Updated 16 сентября, 13:33

Тюменцы чуть не сорвали ток-шоу с Константином Цзю на TNF

Тюменцы чуть не сорвали ток-шоу с Константином Цзю на TNF

16 сентября 2024, 13:31
Фото: 1MI
Именитый боксер стал мишенью для неуместных шуток посетителей «Молодежного дня».

На одной из сессий «Молодежного дня», который проходил сегодня, 16 сентября на промышленно-энергетическом форуме TNF, в чате, выведенном на экран, гости, вместо вопросов о строительстве карьеры, начали писать различные комментарии.

Посетители просили занять денег, предлагали сдать квартиру в центре или познакомиться со спортсменом.

Форум продлится до 19 сентября.

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Ранее «Наш город» писал о кастинге в службу гостеприимства TNF.

Были приглашены девушки модельной внешности.

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#Надежда Зеленина#Тюмень#Форум#Константин Цзю#TNF
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