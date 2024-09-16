Тюменцы чуть не сорвали ток-шоу с Константином Цзю на TNF

Posted 16 сентября, 13:31
Published 16 сентября, 13:31
Modified 16 сентября, 13:33
Updated 16 сентября, 13:33
На одной из сессий «Молодежного дня», который проходил сегодня, 16 сентября на промышленно-энергетическом форуме TNF, в чате, выведенном на экран, гости, вместо вопросов о строительстве карьеры, начали писать различные комментарии.
Посетители просили занять денег, предлагали сдать квартиру в центре или познакомиться со спортсменом.
Форум продлится до 19 сентября.
Ранее «Наш город» писал о кастинге в службу гостеприимства TNF.
Были приглашены девушки модельной внешности.