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В Тюмени проститутки открыли охоту на VIP-гостей энергетического форума TNF

Проститутки открыли охоту на VIP-гостей тюменского форума TNF

5 сентября 2024, 04:09
Фото: 1MI

В Тюмени проститутки открыли охоту на VIP-гостей энергетического форума TNF

«Ночные бабочки» начали сбор информации о том, в каких отелях и гостиницах планируют остановиться VIP-гости энергетического форума и где они планируют проводить свободное время. Об этом сообщил инсайдер.
«„Элитные» жрицы любви активно интересуются тем, где будут жить и проводить свободное время VIP-гости энергетического форума TNF. Задача минимум — личное знакомство, а дальше уже как пойдет», — сообщил Ура.Ру источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, в России занятие проституцией запрещено. В Кодексе об административных правонарушениях указано, что штраф за оказание незаконных секс-услуг варьируется полутора до 2 тысяч рублей. Уголовная ответственность предусмотрена в случае, если установлен факт вовлечения в занятие проституцией, принуждение к продолжению работы проститутки или организация занятием проституцией — сутенерство.

Ранее «Наш Город» писал, что у северян, жителей Югры и Ямала, набирают популярность секс-туры в Тюмень. Такой вид отдыха привлекает северян невысокими ценами на услуги и большим выбором проституток.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Нефтегазовый форум#Форум#Проституция
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