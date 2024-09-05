Проститутки открыли охоту на VIP-гостей тюменского форума TNF

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
«„Элитные» жрицы любви активно интересуются тем, где будут жить и проводить свободное время VIP-гости энергетического форума TNF. Задача минимум — личное знакомство, а дальше уже как пойдет», — сообщил Ура.Ру источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, в России занятие проституцией запрещено. В Кодексе об административных правонарушениях указано, что штраф за оказание незаконных секс-услуг варьируется полутора до 2 тысяч рублей. Уголовная ответственность предусмотрена в случае, если установлен факт вовлечения в занятие проституцией, принуждение к продолжению работы проститутки или организация занятием проституцией — сутенерство.
Ранее «Наш Город» писал, что у северян, жителей Югры и Ямала, набирают популярность секс-туры в Тюмень. Такой вид отдыха привлекает северян невысокими ценами на услуги и большим выбором проституток.