Проститутки открыли охоту на VIP-гостей тюменского форума TNF

Напомним, в России занятие проституцией запрещено. В Кодексе об административных правонарушениях указано, что штраф за оказание незаконных секс-услуг варьируется полутора до 2 тысяч рублей. Уголовная ответственность предусмотрена в случае, если установлен факт вовлечения в занятие проституцией, принуждение к продолжению работы проститутки или организация занятием проституцией — сутенерство.