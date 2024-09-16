Неплохой аксессуар. На тюменском депутате заметили сумочку за полмиллиона рублей

Posted 16 сентября, 13:27
Published 16 сентября, 13:27
Modified 16 сентября, 17:26
Updated 16 сентября, 17:26
Так, например, на одном из тюменских депутатов Наталье Шевчик заметили сумку бренда Celine. На официальном сайте цена этой модели начинается от 493 тысяч рублей.
При этом это не единственная сумка от крупного бренда, которые заметили у первых лиц Тюмени. Как пишет URA.RU, почти все посетители ходили с марками Louis Vuitton, Michael Kors и другими.
Ранее сообщалось о том, что Голышмановский и Заводоуковский округа лишили городского статуса.