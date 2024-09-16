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Posted 16 сентября, 13:27

Published 16 сентября, 13:27

Modified 16 сентября, 17:26

Updated 16 сентября, 17:26

На тюменском депутате заметили сумочку за полмиллиона рублей

Неплохой аксессуар. На тюменском депутате заметили сумочку за полмиллиона рублей

16 сентября 2024, 13:27
Фото: 1MI

На тюменском депутате заметили сумочку за полмиллиона рублей

На форум TNF вышел самый свет тюменской богемы. Некоторые решили показать и свои аксессуары, в частности, сумочки.

Так, например, на одном из тюменских депутатов Наталье Шевчик заметили сумку бренда Celine. На официальном сайте цена этой модели начинается от 493 тысяч рублей.

При этом это не единственная сумка от крупного бренда, которые заметили у первых лиц Тюмени. Как пишет URA.RU, почти все посетители ходили с марками Louis Vuitton, Michael Kors и другими.

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