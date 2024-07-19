При участии депутатов Тюменской городской Думы в зону СВО отправят гуманитарный груз

С первых дней СВО тюменцы оказывают посильную помощь землякам-участникам СВО. Только по линии Волонтерского центра городской Думы на передовую были доставлены новый КАМаз, экипированные автомобили УАЗ, современные квадрокоптеры, различное оборудование, экипировка, медикаменты и расходные материалы для госпиталей. В большой работе задействован весь депутатский корпус, бойцов стараются обеспечивать всем необходимым.