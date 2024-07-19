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При участии депутатов Тюменской городской Думы в зону СВО отправят гуманитарный груз

При участии депутатов Тюменской городской Думы в зону СВО отправят гуманитарный груз

19 июля 2024, 11:16
Фото: Тюменская городская Дума
Автомобиль высокой проходимости УАЗ Фермер передан в зону СВО в рамках работы Волонтерского центра Тюменской городской Думы.

В отправке приняли непосредственное участие координатор Волонтерского центра Думы, заместитель председателя Думы Дмитрий Осипов, депутат, генеральный директор завода «Тюменьремдормаш» Алексей Рагозин и его коллектив.

Машина войдет в состав очередного гуманитарного эшелона, который отправится на передовую в ближайшие дни. Кроме двух тралов, загруженных техникой высокой проходимости, бойцы получат необходимое оборудование, медикаменты, маскировочные сети. Груз сформирован с учетом запроса самих ребят из одного из тюменских подразделений, находящихся на линии боевого соприкосновения, — рассказал Дмитрий Осипов.
Фото: Тюменская городская Дума

С первых дней СВО тюменцы оказывают посильную помощь землякам-участникам СВО. Только по линии Волонтерского центра городской Думы на передовую были доставлены новый КАМаз, экипированные автомобили УАЗ, современные квадрокоптеры, различное оборудование, экипировка, медикаменты и расходные материалы для госпиталей. В большой работе задействован весь депутатский корпус, бойцов стараются обеспечивать всем необходимым.

Нельзя оставаться в стороне, когда в стране такая ситуация. Поэтому систематически передаем гуманитарную помощь, поддерживаем всем, чем можем. Мы участвуем и будем участвовать в этом деле, пока Победа не будет за нами, — прокомментировал председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Алексей Рагозин.

Доставку грузов до места назначения регулярно организуют активисты тюменского отделения общественной организации «Офицеры России».

На фронте нет чужих ребят. Мы все едины и побеждать можем только вместе, объединившись. Это показатель нашей человечности, — рассказал руководитель регионального исполкома «Офицеры России» Александр Сукаченко.
#Общество#Тюмень#Волонтеры#Депутаты#Тюменская городская Дума#Гуманитарная помощь#Активисты#Бойцы#СВО#Участники СВО
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