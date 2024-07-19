При участии депутатов Тюменской городской Думы в зону СВО отправят гуманитарный груз

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В отправке приняли непосредственное участие координатор Волонтерского центра Думы, заместитель председателя Думы Дмитрий Осипов, депутат, генеральный директор завода «Тюменьремдормаш» Алексей Рагозин и его коллектив.
Машина войдет в состав очередного гуманитарного эшелона, который отправится на передовую в ближайшие дни. Кроме двух тралов, загруженных техникой высокой проходимости, бойцы получат необходимое оборудование, медикаменты, маскировочные сети. Груз сформирован с учетом запроса самих ребят из одного из тюменских подразделений, находящихся на линии боевого соприкосновения, — рассказал Дмитрий Осипов.
С первых дней СВО тюменцы оказывают посильную помощь землякам-участникам СВО. Только по линии Волонтерского центра городской Думы на передовую были доставлены новый КАМаз, экипированные автомобили УАЗ, современные квадрокоптеры, различное оборудование, экипировка, медикаменты и расходные материалы для госпиталей. В большой работе задействован весь депутатский корпус, бойцов стараются обеспечивать всем необходимым.
Нельзя оставаться в стороне, когда в стране такая ситуация. Поэтому систематически передаем гуманитарную помощь, поддерживаем всем, чем можем. Мы участвуем и будем участвовать в этом деле, пока Победа не будет за нами, — прокомментировал председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Алексей Рагозин.
Доставку грузов до места назначения регулярно организуют активисты тюменского отделения общественной организации «Офицеры России».
На фронте нет чужих ребят. Мы все едины и побеждать можем только вместе, объединившись. Это показатель нашей человечности, — рассказал руководитель регионального исполкома «Офицеры России» Александр Сукаченко.