Депутаты городской Думы оценили организацию летнего отдыха юных тюменцев

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Ранее горожане обратились к Светлане Ивановой с вопросом об организации детского летнего отдыха. Чтобы на месте оценить условия пребывания и планирование досуга ребят, депутаты посетили региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванспост». Сейчас на его территории проходит профильная смена «Юный защитник Отечества» в рамках оборонно-спортивного лагеря «Ратники». 100 юнармейцев со всей Тюменской области совершенствуют здесь навыки военной подготовки. Школьники учатся действовать в экстремальных ситуациях, ориентироваться на местности, знакомятся с разными видами оружия, осваивают скалодром, несут дежурство. Примечательно, что наравне с мальчишками основы тактической подготовки постигают 25 девочек.
Всего в лагере ребята проведут 10 дней. Смена проходит при поддержке Министерства обороны РФ, главного Штаба движения «Юнармия» и правительства Тюменской области. Депутаты городской Думы осмотрели территорию «Ратников», оценили условия быта, пообщались с юнармейцами.
Дети говорят, что им здесь нравится и они готовы приехать сюда на следующий год. В лагере ребята приобретают навыки, которых еще не было вчера, но могут пригодиться завтра. Это очень важно для подрастающего поколения, — отметила Светлана Иванова.
Вадим Долгих считает, что в ходе таких смен юноши и девушки учатся принимать решения, становятся более самостоятельными.
Очень здорово, что в Тюмени есть такие центры. «Аванпост» сегодня находится на переднем крае патриотического воспитания молодежи всего региона. Опыт проведения таких смен нужно приумножать, — поделился мнением депутат.
Отдохнуть и укрепить здоровье юные тюменцы могут не только в загородных, но и пришкольных лагерях. Их работу депутаты оценили на примере школы №63 на ул. Широтной.
Сегодня мы познакомились с прекрасной программой, которая предоставляет каждому из 320 участников смены найти себя и занятие по душе. Всего в 2024 году юных тюменцев принимают 55 лагерей на базе общеобразовательных учреждений, более 25 тысяч детей могут воспользоваться услугами таких площадок. Для ребят здесь организовано сбалансированное питание, полноценный отдых, дневной сон, занятия в кружках и секциях, общение с педагогами, — рассказала по итогам поездки Екатерина Вешкурцева.
Вопросы летнего детского отдыха традиционно входят в повестку заседания постоянной комиссии по социальному развитию городской Думы.
Депутаты продолжат знакомиться с организацией данного направления работы в Тюмени. Следующая поездка запланирована в стационарный загородный лагерь, — отметила в заключение Светлана Иванова.