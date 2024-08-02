Депутаты городской Думы оценили организацию летнего отдыха юных тюменцев

Ранее горожане обратились к Светлане Ивановой с вопросом об организации детского летнего отдыха. Чтобы на месте оценить условия пребывания и планирование досуга ребят, депутаты посетили региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванспост». Сейчас на его территории проходит профильная смена «Юный защитник Отечества» в рамках оборонно-спортивного лагеря «Ратники». 100 юнармейцев со всей Тюменской области совершенствуют здесь навыки военной подготовки. Школьники учатся действовать в экстремальных ситуациях, ориентироваться на местности, знакомятся с разными видами оружия, осваивают скалодром, несут дежурство. Примечательно, что наравне с мальчишками основы тактической подготовки постигают 25 девочек.