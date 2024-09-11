«Мы абсолютно не ожидали»: тюменка стала юбилейным гостем инфопарка

Тюменка стала юбилейным гостем инфопарка

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Вчера инфорпарк «Тюменская область, я люблю тебя!» принял 150 000-го посетителя. Им стала Ксения Абрамова, которая решила отправиться на выставку вместе с дочерью и мужем.