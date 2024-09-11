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Posted 11 сентября, 05:43

Published 11 сентября, 05:43

Modified 11 сентября, 06:13

Updated 11 сентября, 06:13

Тюменка стала юбилейным гостем инфопарка

«Мы абсолютно не ожидали»: тюменка стала юбилейным гостем инфопарка

11 сентября 2024, 05:43
Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменка стала юбилейным гостем инфопарка

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Касается каждого
Вчера инфорпарк «Тюменская область, я люблю тебя!» принял 150 000-го посетителя. Им стала Ксения Абрамова, которая решила отправиться на выставку вместе с дочерью и мужем.
«Мы абсолютно не ожидали! Нам было просто любопытно посмотреть, что это, просто просветиться», — рассказала гостья.

В подарок от администрации Ксения получила индивидуальную экскурсию, фирменные сувениры и книгу «Тюменская область в цифрах».

Основой экспозиции инфопарка является стенд Тюменской области, представлявший территорию этим летом на выставке «Россия» на московском ВДНХ.

Юбилейные гости высоко оценили выставку и похвалили её за насыщенность, интерактивность и доступность для детей.

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Ранее «Наш город» рассказывал, что Тюмень может стать одним из лучших городов страны.

Во всероссийском голосовании город занимает 11 место.

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