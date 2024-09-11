«Мы абсолютно не ожидали»: тюменка стала юбилейным гостем инфопарка

Posted 11 сентября, 05:43
Published 11 сентября, 05:43
Modified 11 сентября, 06:13
Updated 11 сентября, 06:13
«Мы абсолютно не ожидали! Нам было просто любопытно посмотреть, что это, просто просветиться», — рассказала гостья.
В подарок от администрации Ксения получила индивидуальную экскурсию, фирменные сувениры и книгу «Тюменская область в цифрах».
Основой экспозиции инфопарка является стенд Тюменской области, представлявший территорию этим летом на выставке «Россия» на московском ВДНХ.
Юбилейные гости высоко оценили выставку и похвалили её за насыщенность, интерактивность и доступность для детей.
Ранее «Наш город» рассказывал, что Тюмень может стать одним из лучших городов страны.
Во всероссийском голосовании город занимает 11 место.