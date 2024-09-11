На тюменской трассе водитель Toyota протаранил трактор. Есть погибшие

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От удара иномарку выбросило в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили двое пассажиров Toyota: 73-летняя женщина и 33-летний мужчина. 60-летний водитель иномарки погиб.
По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение скоростного режима водителем Toyota. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что авария с участием пассажирского автобуса и бензовоза произошла накануне на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень. В результате ДТП пострадали пять человек.