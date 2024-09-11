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На федеральной трассе Курган — Тюмень в ДТП с трактором погиб водитель иномарки

На тюменской трассе водитель Toyota протаранил трактор. Есть погибшие

11 сентября 2024, 04:59
Фото: ГАИ ТО

На федеральной трассе Курган — Тюмень в ДТП с трактором погиб водитель иномарки

Смертельная авария произошла во вторник днем в Исетском районе. На 125-м километре автодороги Курган — Тюмень в трактор МТЗ врезался водитель Toyota Avensis.
Сюжет
ДТП

От удара иномарку выбросило в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили двое пассажиров Toyota: 73-летняя женщина и 33-летний мужчина. 60-летний водитель иномарки погиб.

Видео: ГАИ ТО

По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение скоростного режима водителем Toyota. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что авария с участием пассажирского автобуса и бензовоза произошла накануне на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень. В результате ДТП пострадали пять человек.

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