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Posted 11 сентября, 05:23

Published 11 сентября, 05:23

Modified 11 сентября, 05:25

Updated 11 сентября, 05:25

В Тюмени русские и таджикские семьи начали отдавать детей в татарский детский са

Русские и таджикские семьи вынуждены водить детей в Тюмени в татарский детсад

11 сентября 2024, 05:23
Фото: 1MI

В Тюмени русские и таджикские семьи начали отдавать детей в татарский детский са

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Дети
Причина — отсутствие в меню муниципальных учреждений халяльных блюд. Об этом сообщила директор мусульманского сада «Алифба».
«У нас есть русская мусульманская семья, которая водит ребенка в „Алифба“, потому что в городских садиках не предусмотрено халяльное питание. Также дети других национальностей могут посещать наш центр, у нас есть таджики, которые говорят на родном языке. Они озвучивают, что им важно питание ребенка в соответствии с мусульманскими традициям», — пояснила директор «Алифба».

В учреждении с детьми разговаривают на русском и татарском языках. Воспитанников кормят халяльной едой, с которой следствие отсутствия поставщиков в Тюмени, возникают проблемы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени осудили директора частного детсада, укравшего из областного бюджета, более 750 тысяч рублей. Руководитель предоставляла подложные документы для получения субсидий.

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