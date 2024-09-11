Русские и таджикские семьи вынуждены водить детей в Тюмени в татарский детсад

Posted 11 сентября, 05:23
Published 11 сентября, 05:23
Modified 11 сентября, 05:25
Updated 11 сентября, 05:25
«У нас есть русская мусульманская семья, которая водит ребенка в „Алифба“, потому что в городских садиках не предусмотрено халяльное питание. Также дети других национальностей могут посещать наш центр, у нас есть таджики, которые говорят на родном языке. Они озвучивают, что им важно питание ребенка в соответствии с мусульманскими традициям», — пояснила директор «Алифба».
В учреждении с детьми разговаривают на русском и татарском языках. Воспитанников кормят халяльной едой, с которой следствие отсутствия поставщиков в Тюмени, возникают проблемы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени осудили директора частного детсада, укравшего из областного бюджета, более 750 тысяч рублей. Руководитель предоставляла подложные документы для получения субсидий.