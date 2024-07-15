На улицах Тюмени появятся уникальные люки

К 160-летию первого в Сибири водопровода было изготовлено 160 необычных люков. На них изображена стилизованная капля воды. Дизайн разработан специально к юбилею. Первые уникальные люки уже установили на улице Семакова и Льва Толстого в Тюмени.

История тюменского водопровода началась с 900 метров деревянных труб. Сейчас на обслуживании «Росводоканал Тюмень» около 2500 сетей водоснабжения и водоотведения, а также более 70 тысяч колодцев. 160-летие тюменского водопровода — важная дата для нашего города. Первый в Сибири водопровод не только обеспечил пожарную безопасность Тюмени, но и дал стимул для развития промышленности и, конечно, повысил комфорт жизни тюменцев, — сказала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева. Кроме изготовления памятных люков, к 160-летию первого в Сибири водопровода открыли выставку в Тюменском большом драматическом театре. В восточном административном округе благоустраивается бульвар воды с фонтаном. Завершение строительства планируется уже этим летом.