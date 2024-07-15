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На улицах Тюмени появятся уникальные люки

На улицах Тюмени появятся уникальные люки

15 июля 2024, 11:59
Фото: «Росводоканал Тюмень
К 160-летию первого в Сибири водопровода было изготовлено 160 необычных люков. На них изображена стилизованная капля воды. Дизайн разработан специально к юбилею. Первые уникальные люки уже установили на улице Семакова и Льва Толстого в Тюмени.

История тюменского водопровода началась с 900 метров деревянных труб. Сейчас на обслуживании «Росводоканал Тюмень» около 2500 сетей водоснабжения и водоотведения, а также более 70 тысяч колодцев.

160-летие тюменского водопровода — важная дата для нашего города. Первый в Сибири водопровод не только обеспечил пожарную безопасность Тюмени, но и дал стимул для развития промышленности и, конечно, повысил комфорт жизни тюменцев, — сказала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.

Кроме изготовления памятных люков, к 160-летию первого в Сибири водопровода открыли выставку в Тюменском большом драматическом театре. В восточном административном округе благоустраивается бульвар воды с фонтаном. Завершение строительства планируется уже этим летом.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#История#Театр#Выставка#Водопровод#Фонтан#Юбилей#ООО «Росводоканал»
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