Прокуратура заступилась за бойца СВО из Тюмени, котором отказали в выплатах

Бойцу СВО из Тюмени отказали в положенной выплате

Боец из СВО остался с ранением, а заодно и не получил положенных выплат. За ними он обратился в соцфонд, но ему было отказано. Дело в том, что на момент начала СВО у него якобы не было тюменской прописки. Сам же боец ушел на фронт одним из первых.