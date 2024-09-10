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Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Бойцу СВО из Тюмени отказали в положенной выплате

Прокуратура заступилась за бойца СВО из Тюмени, котором отказали в выплатах

10 сентября 2024, 12:04
Фото: 1MI

Бойцу СВО из Тюмени отказали в положенной выплате

Боец из СВО остался с ранением, а заодно и не получил положенных выплат. За ними он обратился в соцфонд, но ему было отказано. Дело в том, что на момент начала СВО у него якобы не было тюменской прописки. Сам же боец ушел на фронт одним из первых.

Как рассказали в Тюменской прокуратуре, в ведомство боец обратился после очередного отказа. Прокуроры выяснили, что отказ необоснован. До ухода на СВО боец служил и работал в Тюмени, все необходимые документы были у него на руках и хранились в базах данных паспортного стала, УМВД и соцфонда.

Уже после принятых мер мужчине выплатили деньги, однако на тот момент его уже не было в городе. После лечения он вновь отправился на передовую. Деньги поступили ему на счет, сумма — один миллион рублей.

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Ранее сообщалось о том, что На СВО погиб выпускник рыбопромышленного техникума из Тобольска.

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#Александр Смирнов#Прокуратура#Выплаты#СВО#Бойцы СВО
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