Прокуратура заступилась за бойца СВО из Тюмени, котором отказали в выплатах

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Как рассказали в Тюменской прокуратуре, в ведомство боец обратился после очередного отказа. Прокуроры выяснили, что отказ необоснован. До ухода на СВО боец служил и работал в Тюмени, все необходимые документы были у него на руках и хранились в базах данных паспортного стала, УМВД и соцфонда.
Уже после принятых мер мужчине выплатили деньги, однако на тот момент его уже не было в городе. После лечения он вновь отправился на передовую. Деньги поступили ему на счет, сумма — один миллион рублей.