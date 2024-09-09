Цены на обогреватели в Тюмени осенью могут вырасти в 5-6 раз

В ближайшее время в регионе ожидается традиционный рост уровня спроса на отопительные приборы. В связи вероятно увеличение цен на конвекторы в 2,5-3 раза, на масляные радиаторы — в 5-6 раз. Правда, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета «Синергия» Татьяна Суворова отмечает, что в этом году из-за роста тарифов на электроэнергию уровень спроса на обогреватели может снизиться. Кроме того, сегодня потребители все чаще используют на ночном режиме теплого воздуха, полагая, что это дешевле и экологичнее, пишет РБК Тюмень.