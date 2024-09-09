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Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

В Тюмени на 20% подорожали обогреватели

Цены на обогреватели в Тюмени осенью могут вырасти в 5-6 раз

9 сентября 2024, 05:28
Фото: 1MI

В Тюмени на 20% подорожали обогреватели

В Тюменской области за последний год выросли цены на обогреватели и радиаторы. По данным трейд-маркетингового агентства «Планограмма», в среднем их стоимость увеличилась на 10-20% и до конца этого года не исключено повышение цен до 30%.

По словам экспертов, подорожание обусловлено ростом инфляции в стране, санкциями и общемировым увеличением стоимости сырья и энергоносителей.

В ближайшее время в регионе ожидается традиционный рост уровня спроса на отопительные приборы. В связи вероятно увеличение цен на конвекторы в 2,5-3 раза, на масляные радиаторы — в 5-6 раз. Правда, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета «Синергия» Татьяна Суворова отмечает, что в этом году из-за роста тарифов на электроэнергию уровень спроса на обогреватели может снизиться. Кроме того, сегодня потребители все чаще используют на ночном режиме теплого воздуха, полагая, что это дешевле и экологичнее, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени еще не определены сроки начала отопительного сезона. Подключение к теплу зданий и жилых домов в областной столице начнется после того, как на протяжении восьми суток будет держаться среднесуточная температура воздуха +8.

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