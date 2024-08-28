Когда включат отопление в Тюмени?

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 08:47
Согласно долгосрочным прогнозам погоды, такая температура воздуха в Тюмени может установиться лишь к концу сентября. На протяжении первой недели месяца днем термометры будут показывать +8…+20. Средняя температура воздуха во вторую декаду сентября опустится до +8….+15. В конце месяца ожидается похолодание до +7….+12.
В минувшем году старт отопительного сезона был дан 21 сентября. Запуск тепла в жилые дома и здания Тюмени велся поэтапно, в течение недели.