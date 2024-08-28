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Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Стало известно, когда включат отопление в Тюмени

Когда включат отопление в Тюмени?

28 августа 2024, 07:42
Фото: 1MI

Стало известно, когда включат отопление в Тюмени

В настоящее время сроки начала отопительного сезона в областной столице не определены. По данным городской администрации, подключение тепла начнется после того как на протяжении восьми суток будет держаться среднесуточная температура воздуха +8.

Согласно долгосрочным прогнозам погоды, такая температура воздуха в Тюмени может установиться лишь к концу сентября. На протяжении первой недели месяца днем термометры будут показывать +8…+20. Средняя температура воздуха во вторую декаду сентября опустится до +8….+15. В конце месяца ожидается похолодание до +7….+12.

Фото: gismeteo.ru

В минувшем году старт отопительного сезона был дан 21 сентября. Запуск тепла в жилые дома и здания Тюмени велся поэтапно, в течение недели.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Отопление#Отопительный сезон
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