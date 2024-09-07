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Скотомогильник сибирской язвы без охранной зоны обнаружили в Тюменской области

Скотомогильник сибирской язвы без охранной зоны обнаружили в Тюменской области

7 сентября 2024, 04:40
Фото: 1MI
Скотомогильник с захоронениями зараженных сибирской язвой животных обнаружили в Тюменском районе в ходе проверки сотрудники природоохранной прокуратуры. Проект санитарно-защитной зоны для него не утвержден.

Между тем, санитарными правилами для скотомогильников определен ориентировочный размер санитарно-защитной зоны 1 тысяча метров. Проекты таких зон утверждается при наличии санитарно-эпидемиологических заключений на них, выдаваемых Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области, отметили в ведомстве.

В связи с этим природоохранная прокуратура в судебном порядке обязала департамент имущественных отношений и градостроительства администрации Тюменского района подготовить проект санитарно-защитной зоны для сибиреязвенного скотомогильника и получить на него санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормам.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на дачных участках были замечены испанские слизни. Моллюски, вероятнее всего, были завезены на территорию тюменского региона вместе с посадочным материалом.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Прокуратура#Новости тюмени#Санитарные нормы#Природоохранная прокуратура
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