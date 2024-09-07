Скотомогильник сибирской язвы без охранной зоны обнаружили в Тюменской области

В связи с этим природоохранная прокуратура в судебном порядке обязала департамент имущественных отношений и градостроительства администрации Тюменского района подготовить проект санитарно-защитной зоны для сибиреязвенного скотомогильника и получить на него санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормам.