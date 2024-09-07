Скотомогильник сибирской язвы без охранной зоны обнаружили в Тюменской области

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Между тем, санитарными правилами для скотомогильников определен ориентировочный размер санитарно-защитной зоны 1 тысяча метров. Проекты таких зон утверждается при наличии санитарно-эпидемиологических заключений на них, выдаваемых Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области, отметили в ведомстве.
В связи с этим природоохранная прокуратура в судебном порядке обязала департамент имущественных отношений и градостроительства администрации Тюменского района подготовить проект санитарно-защитной зоны для сибиреязвенного скотомогильника и получить на него санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормам.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на дачных участках были замечены испанские слизни. Моллюски, вероятнее всего, были завезены на территорию тюменского региона вместе с посадочным материалом.