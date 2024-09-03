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Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Тюменцы очень неохотно покупают билеты на концерт SHAMAN

Разочаровались? Тюменцы очень неохотно покупают билеты на концерт SHAMAN

3 сентября 2024, 09:37
Фото: 1MI

Тюменцы очень неохотно покупают билеты на концерт SHAMAN

В конце сентября в Тюмени должен состояться концерт Заслуженного артиста России SHAMAN. Сейчас он, казалось бы, на пике популярности, но вот тюменцы явно так не думают.

Пройти концерт должен в Тюменской филармонии, до него остается больше трех недель. Однако, покупают билеты на мероприятие жители Тюмени не очень активно, не занято даже трети от всех мест.

Фото: artzvezdy.ru
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Однако, неплохо себя показывают продажи на 29 сентября, это воскресенье. Там осталось всего несколько свободных мест, а в понедельник, 30 числа продано около половины билетов. Почему на концерт певца не хотят идти именно в субботу — неизвестно.

Возможно, отказываются от Шамана тюменцы из-за недавних скандалов. За свои последние выступления певец получил несколько десятков миллионов, чем остались недовольны многие жители страны. Они считают, что тратить такие деньги на концерты — нецелесообразно.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Концерты
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