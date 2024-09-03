Разочаровались? Тюменцы очень неохотно покупают билеты на концерт SHAMAN

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Пройти концерт должен в Тюменской филармонии, до него остается больше трех недель. Однако, покупают билеты на мероприятие жители Тюмени не очень активно, не занято даже трети от всех мест.
Однако, неплохо себя показывают продажи на 29 сентября, это воскресенье. Там осталось всего несколько свободных мест, а в понедельник, 30 числа продано около половины билетов. Почему на концерт певца не хотят идти именно в субботу — неизвестно.
Возможно, отказываются от Шамана тюменцы из-за недавних скандалов. За свои последние выступления певец получил несколько десятков миллионов, чем остались недовольны многие жители страны. Они считают, что тратить такие деньги на концерты — нецелесообразно.
Ранее сообщалось о том, что певец Дмитрий Маликов выступит на элитном форуме в Тюмени.