Только для избранных: Дмитрий Маликов выступит на элитном форуме в Тюмени

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
«18 сентября на площадке TNF_LIVE выступит Дмитрий Маликов», — сообщают организаторы.
Напомним, в этом году промышленно-энергетический форум TNF пройдет с 16 по 19 сентября. Для предпринимателей подготовлено четыре формата для участия — Day Рass, Delegatе, Premium и VIP. Стоимость билетов варьируется от 189 тысяч до 949 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал, что в рамках форума TNF состоится концерт российского певца Леонида Агутина.