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Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

На форуме TNF в Тюмени выступит Дмитрий Маликов

Только для избранных: Дмитрий Маликов выступит на элитном форуме в Тюмени

26 августа 2024, 12:58
Фото: 1MI

На форуме TNF в Тюмени выступит Дмитрий Маликов

На промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени выступит певец Дмитрий Маликов. Об этом организаторы форума сообщили в своих социальных сетях.
Сюжет
Концерт
«18 сентября на площадке TNF_LIVE выступит Дмитрий Маликов», — сообщают организаторы.
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Напомним, в этом году промышленно-энергетический форум TNF пройдет с 16 по 19 сентября. Для предпринимателей подготовлено четыре формата для участия — Day Рass, Delegatе, Premium и VIP. Стоимость билетов варьируется от 189 тысяч до 949 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» писал, что в рамках форума TNF состоится концерт российского певца Леонида Агутина.

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