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Published Сегодня, 12:37

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Updated Сегодня, 12:39

Жаркая погода вернется в Тюмень на последней неделе августа

Жаркая погода вернется в Тюмень на последней неделе августа

25 августа 2024, 12:37
Фото: 1MI
Небесная канцелярия порадует на предстоящей рабочей неделе жителей Тюменской области теплом и солнцем. По прогнозам метеорологов, вторник и среда, 27 и 28 августа, станут самыми жарками на последней неделе августа.

В понедельник, 26 августа, на юге региона ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Днем +16…+21, в ночные часы +7…+12.

Во вторник и среду синоптики осадков не прогнозируют. Днем столбики термометров будут подниматься до +18…+23, в темное время суток температура воздуха составит +8…+13.

В Тюмени первый рабочий день пройдет без осадков. Ожидается облачная с прояснениями погода и +11…+20. Во вторник и среду, 27 и 28 августа, в областной столице воздух прогреется до +21…+23. Осадки в эти дни маловероятны.

В четверг, 29 августа, существенно погода не изменится — переменная облачность и +14…+20. В пятницу в Тюмени вернутся дожди, а температура воздуха понизится до +8….+18.

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