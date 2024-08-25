Жаркая погода вернется в Тюмень на последней неделе августа

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
В понедельник, 26 августа, на юге региона ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Днем +16…+21, в ночные часы +7…+12.
Во вторник и среду синоптики осадков не прогнозируют. Днем столбики термометров будут подниматься до +18…+23, в темное время суток температура воздуха составит +8…+13.
В Тюмени первый рабочий день пройдет без осадков. Ожидается облачная с прояснениями погода и +11…+20. Во вторник и среду, 27 и 28 августа, в областной столице воздух прогреется до +21…+23. Осадки в эти дни маловероятны.
В четверг, 29 августа, существенно погода не изменится — переменная облачность и +14…+20. В пятницу в Тюмени вернутся дожди, а температура воздуха понизится до +8….+18.