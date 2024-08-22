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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Упрости себе жизнь! 8 лайфхаков для более комфортной работы на даче

Упрости себе жизнь! 8 лайфхаков для более комфортной работы на даче

22 августа 2024, 12:20
Фото: Изображение Midjourney
Обычно дача — это непаханое поле. Работать здесь приходится так же, как и на заводе в рабочую смену. Но красота и удобства требует жертв. А что, если эти жертвы можно сделать менее серьезными?

О простых лайфхаках для дачной жизни рассказывает «Newia.ru». Способов здесь много. От работы с почвой для создания удобств.

Способ 1 — Мульчирование почвы

Чтобы сохранять влагу в почве, можно засыпать ее древесными опилками или соломой. Очень хорошо подходит для овощных и фруктовых грядок.

Способ 2 — Использование бутылок для поливки

Вместо поливки шлангами можно сделать небольшие отверстия в бутылке и засунуть ее в землю. Налитая в емкость вода будет медленно впитываться в почву, и поливать растения часто не придется.

Способ 3: Создание компостной кучи

Компостирование — отличный способ утилизировать садовые и кухонные отходы, одновременно получая ценное органическое удобрение для сада. Например, можно просто собирать траву и растения в ящик, поставить в неприглядное место на пару месяцев. В результате получится хороший компост для укрепления почвы.

Способ 4: Использование старых шин для клумб

Распространенный способ, когда-то популярный во дворах. Поставить шину — наполнить почвой — посадить что-нибудь. Очень удобно.

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Способ 5: Защита растений от вредителей с помощью бутылок

Пластиковые бутылки могут также служить в качестве защитных укрытий для молодых или уязвимых растений. Просто обрежьте дно бутылки и накройте ею растение, чтобы защитить его от вредителей, таких как улитки, слизни или кролики. Так же от морозов, например, защищают замки на гараже.

Способ 6: Создание самодельных опор для растений

Металлические прутья, или палки для крепежа растений — экономный вариант, который может хорошо послужить. Можно подвязывать овощи и даже цветы.

Способ 7: Использование яичной скорлупы для удобрения

Яичная скорлупа — отличный источник кальция для растений. Высушите и измельчите ее, а затем рассыпьте вокруг растений или добавьте в почву.

Способ 8: Создание самодельных маркеров для растений

Вместо покупки дорогих маркеров для растений, можно сделать их самостоятельно из подручных материалов. Метить растения можно палками, камнями, просто устанавливая их в почву, а потом помечать на уровне роста растущих культур раз за разом.

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