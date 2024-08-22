Упрости себе жизнь! 8 лайфхаков для более комфортной работы на даче

Обычно дача — это непаханое поле. Работать здесь приходится так же, как и на заводе в рабочую смену. Но красота и удобства требует жертв. А что, если эти жертвы можно сделать менее серьезными?

О простых лайфхаках для дачной жизни рассказывает «Newia.ru». Способов здесь много. От работы с почвой для создания удобств. Способ 1 — Мульчирование почвы Чтобы сохранять влагу в почве, можно засыпать ее древесными опилками или соломой. Очень хорошо подходит для овощных и фруктовых грядок. Способ 2 — Использование бутылок для поливки Вместо поливки шлангами можно сделать небольшие отверстия в бутылке и засунуть ее в землю. Налитая в емкость вода будет медленно впитываться в почву, и поливать растения часто не придется. Способ 3: Создание компостной кучи Компостирование — отличный способ утилизировать садовые и кухонные отходы, одновременно получая ценное органическое удобрение для сада. Например, можно просто собирать траву и растения в ящик, поставить в неприглядное место на пару месяцев. В результате получится хороший компост для укрепления почвы. Способ 4: Использование старых шин для клумб Распространенный способ, когда-то популярный во дворах. Поставить шину — наполнить почвой — посадить что-нибудь. Очень удобно. Тюменцы стали чаще покупать дачи Узнать подробнее Способ 5: Защита растений от вредителей с помощью бутылок Пластиковые бутылки могут также служить в качестве защитных укрытий для молодых или уязвимых растений. Просто обрежьте дно бутылки и накройте ею растение, чтобы защитить его от вредителей, таких как улитки, слизни или кролики. Так же от морозов, например, защищают замки на гараже. Способ 6: Создание самодельных опор для растений Металлические прутья, или палки для крепежа растений — экономный вариант, который может хорошо послужить. Можно подвязывать овощи и даже цветы. Способ 7: Использование яичной скорлупы для удобрения Яичная скорлупа — отличный источник кальция для растений. Высушите и измельчите ее, а затем рассыпьте вокруг растений или добавьте в почву. Способ 8: Создание самодельных маркеров для растений Вместо покупки дорогих маркеров для растений, можно сделать их самостоятельно из подручных материалов. Метить растения можно палками, камнями, просто устанавливая их в почву, а потом помечать на уровне роста растущих культур раз за разом. Ранее сообщалось о том, что тюменские дачники пожаловались на нашествие насекомых. Читайте также: Урожая не будет! Тюменские дачники пожаловались на нашествие насекомых Тюменцы заметили редкого паука, обитающего в южных странах В центре Тюмени на клумбе выросли тыквы. Их можно есть?